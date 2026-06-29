Lando Norris, pilota della McLaren, ha espresso la sua solidarietà nei confronti della Ferrari in seguito alle notevoli difficoltà riscontrate dalla Scuderia nel recente Gran Premio d’Austria. Norris ha evidenziato come un marcato deficit di potenza abbia costretto il team italiano a una gestione delle gomme estremamente aggressiva, rendendo la competizione sul circuito del Red Bull Ring particolarmente ardua e compromettendo le loro prestazioni.

Le osservazioni di Norris sulle sfide in Austria

Il giovane talento britannico non ha nascosto la sua sorpresa di fronte alle problematiche della Ferrari.

“La vera sorpresa è stata probabilmente la Ferrari, che ha faticato così tanto. Ad essere onesti, mi dispiace per loro,” ha dichiarato Norris, sottolineando la natura intrinseca del problema. “Quando non hai potenza, sei costretto a spingere al massimo nelle curve, e questo è impossibile con questo tipo di pneumatici. È stata una gara molto difficile per loro.” Questa analisi mette in luce la correlazione diretta tra la mancanza di cavalli e l'usura eccessiva degli pneumatici, un fattore critico nelle moderne gare di Formula 1.

Nonostante le sue osservazioni sulla Ferrari, Norris ha anche fornito un aggiornamento sulla situazione della sua squadra. Ha ammesso che la McLaren continua a lottare con il bilanciamento della vettura e che la guida rimane “incredibilmente difficile”.

Tuttavia, ha specificato che il team non ha apportato modifiche sostanziali durante il weekend di gara, suggerendo che le difficoltà persistono e richiedono tempo per essere risolte.

Il contesto della gara e le prestazioni dei piloti

Il Gran Premio d’Austria ha visto Charles Leclerc e Lewis Hamilton partire da posizioni promettenti, rispettivamente in seconda e terza piazza. Tuttavia, le alte temperature e il conseguente rapido degrado delle gomme hanno giocato un ruolo determinante, complicando significativamente la loro strategia di gara e le loro possibilità di successo. La necessità di spingere costantemente per compensare il deficit di potenza ha esacerbato l'usura degli pneumatici, costringendo probabilmente a soste ai box aggiuntive e compromettendo il ritmo.

Per quanto riguarda la McLaren, Lando Norris ha tagliato il traguardo in settima posizione, portando a casa punti importanti per la squadra. Una performance particolarmente degna di nota è stata quella del suo compagno di squadra, Oscar Piastri, che ha conquistato un eccellente quarto posto. Questo risultato rappresenta una significativa ripresa personale per Piastri, specialmente dopo un weekend impegnativo e meno fortunato a Barcellona. Il pilota australiano ha espresso grande soddisfazione, evidenziando come questa gara abbia rappresentato un “enorme miglioramento” a livello personale, dimostrando di aver imparato e progredito dalle esperienze precedenti.