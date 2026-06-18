Lewis Hamilton ha trionfato per la prima volta con la Ferrari al Gran Premio di Barcellona-Catalogna, un successo che ha generato grande entusiasmo nel paddock e tra i suoi colleghi. Lando Norris, giunto secondo e salito sul podio con lui, ha evidenziato la specialità di questo momento condiviso con il sette volte campione del mondo, dichiarando che Hamilton può ora “alzare il dito medio” ai suoi detrattori.

La vittoria di Hamilton a Barcellona segna il suo primo trionfo con la scuderia di Maranello e consente al pilota britannico di accorciare il divario dal leader del campionato mondiale, Kimi Antonelli, portandolo a 41 punti.

Dopo un’annata d’esordio con la Ferrari nel 2025 priva di podi, Hamilton ha già collezionato tre piazzamenti tra i primi tre in questa stagione, oltre al recente successo spagnolo. Norris ha rimarcato come questa affermazione rappresenti una risposta inequivocabile a tutti coloro che avevano espresso dubbi sulle capacità di Hamilton nel suo nuovo contesto.

Le parole di Lando Norris e il podio storico

Norris ha espresso chiaramente il suo pensiero: “È bello che possa alzare il dito medio a tutti quelli che gli davano un sacco di merda online”. Il pilota ha inoltre enfatizzato l’importanza di aver condiviso il podio con Hamilton proprio in occasione della sua prima vittoria con la Ferrari, sottolineando il profondo valore simbolico di questo risultato per il motorsport britannico.

Il podio di Barcellona è stato interamente britannico, con Hamilton, Norris e George Russell. Questo esito costituisce un evento storico per la Formula 1, essendo la prima volta dal 1968 che tre piloti del Regno Unito occupano contemporaneamente le prime tre posizioni in una gara. Un traguardo che Norris ha descritto come “speciale per rappresentare il nostro Paese in quel modo”.

Il ritorno di Hamilton e le implicazioni per il mondiale

La vittoria di Hamilton pone fine a un digiuno di 686 giorni, riportandolo concretamente nella corsa per il titolo mondiale, un obiettivo che gli sfuggiva dal 2021. Il successo in Spagna, oltre a rinvigorire le ambizioni personali del pilota Ferrari, invia un messaggio cruciale alla squadra e ai tifosi, che attendevano un’affermazione di tale portata dopo una stagione di adattamento.

Il risultato conseguito in Spagna consolida la posizione di Hamilton tra i principali protagonisti del campionato e riafferma la competitività della Ferrari in questa stagione. Il clima di positività e il riconoscimento espresso dai colleghi, come Norris, attestano il rispetto e l’ammirazione di cui gode Hamilton nel paddock, specialmente dopo aver superato un periodo complesso e le numerose critiche ricevute online.