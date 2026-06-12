Lando Norris ha concluso in testa la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna a Barcellona, un risultato che infonde ottimismo nel team McLaren dopo un periodo caratterizzato da diverse difficoltà. Il pilota britannico ha interpretato questo esito come un segnale incoraggiante, pur mantenendo un approccio cauto e sottolineando che il percorso di miglioramento è ancora in corso.

La prestazione dominante a Barcellona

Nel corso della sessione di venerdì al Circuit de Barcelona-Catalunya, Norris ha registrato il miglior tempo assoluto con un impressionante giro in 1’15"426.

Questa performance lo ha visto prevalere su George Russell per un margine estremamente ridotto, appena 0,009 secondi. Anche il suo compagno di squadra, Oscar Piastri, ha dimostrato la competitività della vettura piazzandosi terzo, a soli 0,057 secondi dal vertice. Nonostante la McLaren avesse schierato il rookie Leonardo Fornaroli nella prima sessione, Norris è riuscito a imporsi con una prova di forza, sebbene abbia ammesso che la giornata non è stata del tutto priva di imperfezioni.

Le dichiarazioni di Lando Norris

“È un buon segnale che McLaren stia andando nella direzione giusta”, ha commentato Norris, esprimendo soddisfazione per il miglior tempo ottenuto in FP2. Ha proseguito, evidenziando la ritrovata competitività: “Siamo lì con le persone con cui vogliamo essere.

È difficile conoscere i carichi di carburante e le modalità di potenza degli altri team, ma siamo contenti di essere sulla strada giusta rispetto alle ultime settimane. È chiaro che la macchina funziona meglio, probabilmente non ancora come vorremmo, e ci sono ancora aspetti che non mi soddisfano e che vogliamo migliorare. Ma non possiamo lamentarci troppo, considerando come sono andate le ultime settimane. Lavoreremo duramente stanotte per vedere cosa possiamo massimizzare per domani.” Le sue parole riflettono una combinazione di sollievo e determinazione, con la consapevolezza che il lavoro di sviluppo è continuo.

Il ritorno alla competitività dopo le difficoltà

Questa giornata a Barcellona segna una potenziale inversione di tendenza per la McLaren, che arrivava da weekend complessi a Monaco e in Canada, dove il team ha affrontato problemi di affidabilità e prestazioni non all'altezza delle aspettative.

Il risultato odierno suggerisce un significativo ritorno alla competitività, specialmente su un tracciato tradizionale come quello catalano, noto per essere un banco di prova affidabile per valutare il vero potenziale di una monoposto. Il circuito offre infatti un'ampia varietà di curve e rettilinei, permettendo una valutazione completa delle performance.

Le prospettive dopo un periodo "scioccante"

Norris aveva già espresso un cauto ottimismo per il weekend spagnolo, soprattutto dopo un fine settimana definito “scioccante” a Monaco, dove era stato costretto al ritiro a causa di problemi al motore. Il pilota ha spiegato che il team, in stretta collaborazione con HPP, ha dedicato sforzi intensi per comprendere e risolvere le problematiche emerse, con l'obiettivo di ritrovare la forma eccellente mostrata nelle gare precedenti, come quelle di Montreal e Miami.

“Sono più ottimista per questo weekend di quanto non lo fossi per Monaco”, aveva affermato, sottolineando l'importanza cruciale di ritrovare fiducia e ritmo per affrontare al meglio il prosieguo della stagione e consolidare la posizione del team nel campionato.