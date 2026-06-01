A Oslo, in una serata di preparazione in vista dei prossimi Mondiali, la Norvegia ha dimostrato la sua forza superando la Svezia per 3-1 in un'amichevole disputata il 1 giugno 2026. Nonostante l'assenza illustre di Erling Haaland, tenuto a riposo precauzionale dopo una stagione intensa con il Manchester City, la squadra guidata da Ståle Solbakken ha sfoderato un'ottima e convincente prestazione offensiva.

Una Norvegia cinica e incisiva

Il successo norvegese è stato sigillato da una doppietta di Jørgen Strand-Larsen, autore di due precisi colpi di testa che hanno trafitto la difesa svedese al 9' e al 37' minuto.

A completare il tabellino è stato Antonio Nusa, che al 19' ha trovato la rete con una conclusione potente e angolata. La Norvegia ha così evidenziato la profondità e la versatilità del suo attacco, capace di essere incisivo anche in mancanza del suo bomber principale e di Martin Ødegaard.

La reazione svedese e il percorso mondiale

La Svezia ha tentato una reazione nella ripresa, riuscendo ad accorciare le distanze con un gol di Alexander Isak, subentrato al 77'. Gli svedesi hanno poi sfiorato il pareggio, ma una rete di Sebastian Nanasi è stata annullata per fuorigioco, mantenendo il risultato sul 3-1 finale. La Svezia, che ha ottenuto la qualificazione ai Mondiali con fatica, superando la Polonia per 3-2 in una finale playoff, si prepara ad affrontare un girone impegnativo, il Gruppo F, dove incontrerà Olanda, Giappone e Tunisia.

Il ritorno della Norvegia sulla scena mondiale

Per la Norvegia, questa amichevole rappresenta un passo importante nel percorso di avvicinamento ai Mondiali, ai quali torna dopo l'ultima partecipazione nel lontano 1998. Prima dell'esordio ufficiale nel torneo, la nazionale norvegese affronterà un'ultima amichevole contro il Marocco nel New Jersey. Il debutto ai Mondiali è fissato per il 17 giugno contro l'Iraq. Successivamente, la Norvegia scenderà in campo il 23 giugno contro il Senegal e il 26 giugno contro la Francia, entrambe le partite si giocheranno a Boston.