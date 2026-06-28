Alla 62esima edizione del prestigioso Trofeo Settecolli di Roma, la scena del nuoto internazionale è stata testimone di prestazioni straordinarie e di un momento storico. La nuotatrice statunitense Gretchen Walsh ha impresso il suo nome negli annali, stabilendo un nuovo record del mondo nei 50 metri stile libero femminili. Con un tempo sbalorditivo di 23"55, Walsh ha non solo vinto la gara ma ha anche fissato un nuovo punto di riferimento globale in una delle discipline più veloci e competitive del nuoto.

La capitale italiana ha ospitato una finale mozzafiato, dove la svedese Sarah Sjostrom ha conquistato un meritato secondo posto, dimostrando ancora una volta la sua classe.

Sul terzo gradino del podio, a brillare è stata l'azzurra Sara Curtis, autrice di una prestazione di altissimo livello. Curtis ha fermato il cronometro a 24"09, un tempo che le ha permesso di migliorare ulteriormente il record italiano che già deteneva. Questo risultato conferma il suo eccezionale stato di forma e la sua costante crescita nel panorama natatorio.

Gretchen Walsh e Sara Curtis: Protagoniste Indiscusse del Settecolli

La performance di Gretchen Walsh è stata un vero e proprio capolavoro di tecnica ed esplosività. Superando avversarie di calibro mondiale come la stessa Sjostrom, Walsh ha dimostrato una preparazione impeccabile e una determinazione ferrea. Il suo record mondiale di 23"55 nei 50 stile libero non è solo un numero, ma il simbolo di un talento puro e di un lavoro instancabile, che la proietta tra le atlete più attese per i prossimi impegni internazionali.

Parallelamente, la giovane Sara Curtis ha ribadito il suo enorme potenziale. La sua medaglia di bronzo e il nuovo primato italiano nei 50 stile libero sono solo una parte del suo successo al Trofeo Settecolli. La nuotatrice italiana ha infatti realizzato un personalissimo tris di record nel corso della manifestazione, evidenziando una versatilità e una capacità di adattamento notevoli in diverse specialità.

Il Trionfo dei Record Personali di Sara Curtis

Il percorso di Sara Curtis al Trofeo Settecolli è stato costellato di successi e di primati. Oltre al già citato record italiano nei 50 stile libero, l'atleta ha stabilito anche un nuovo record italiano nei 100 stile libero. A coronare questa serie di prestazioni eccezionali, Curtis ha siglato anche il nuovo record europeo nei 50 dorso.

Questi risultati non solo attestano il suo eccellente stato di forma, ma la posizionano come una delle nuotatrici emergenti più promettenti, capace di competere ai massimi livelli sia a livello nazionale che continentale.

Il Trofeo Settecolli si conferma, edizione dopo edizione, un palcoscenico ideale per l'affermazione di nuovi talenti e la celebrazione di imprese storiche. Le performance di Gretchen Walsh e Sara Curtis hanno illuminato la piscina romana, lasciando un'impronta indelebile e offrendo agli appassionati di nuoto uno spettacolo indimenticabile. Entrambe le atlete si preparano ora ad affrontare le prossime sfide con la consapevolezza di aver già dimostrato il loro valore assoluto.