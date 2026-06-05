Alexander Zverev ha compiuto un passo fondamentale nella sua carriera, assicurandosi l'accesso alla finale del prestigioso Roland Garros. Il tennista tedesco ha superato con determinazione il giovane ceco Jakub Mensik in un incontro combattuto, vinto in quattro set. Questa vittoria lo proietta verso la sfida decisiva per il titolo, dove affronterà l'italiano Flavio Cobolli. Per Zverev, questa rappresenta un'opportunità cruciale per conquistare il suo primo Grande Slam, un traguardo a lungo desiderato.

La semifinale: Zverev supera Mensik con tenacia

La semifinale ha visto Alexander Zverev imporsi su Jakub Mensik con il punteggio di 7‑5, 6‑2, 3‑6, 6‑3. L'incontro, durato complessivamente tre ore e un minuto, ha messo in evidenza la solidità del tedesco, capace di gestire i momenti chiave del match nonostante la reazione dell'avversario. Questo successo non solo gli garantisce la sua seconda partecipazione alla finale del Roland Garros, ma segna anche la sua quarta apparizione in una finale di un torneo del Grande Slam, confermando la sua costante presenza ai vertici del tennis mondiale.

Il quadro della finale maschile: Zverev contro Cobolli

L'avversario di Alexander Zverev nell'atto conclusivo del torneo parigino sarà l'emergente Flavio Cobolli.

Il tennista italiano ha raggiunto la finale in circostanze particolari, beneficiando del ritiro di Matteo Arnaldi. Quest'ultimo è stato costretto a dare forfait dalla semifinale a causa di un virus, spianando la strada a Cobolli. Il romano, che si presenta come testa di serie numero dieci del tabellone, è pronto a scendere in campo contro Zverev domenica, in una sfida che promette emozioni e che decreterà il nuovo campione del Roland Garros.

La ricerca del primo titolo Slam: un'occasione storica per Zverev

Per Alexander Zverev, la finale del Roland Garros 2026 assume un significato storico. Questa è infatti la sua quarta finale in un torneo del Grande Slam. Nelle precedenti occasioni, il tennista tedesco aveva dovuto arrendersi: agli US Open 2020, nella finale del Roland Garros 2024 e in quella dell’Australian Open 2025.

Ora, con questa nuova chance, Zverev si trova a un passo dal realizzare il sogno di una vita, ovvero conquistare il suo primo titolo in uno dei quattro tornei più importanti del circuito, cercando di superare il suo "tabù" personale.

Una nuova era per il tennis maschile al Roland Garros

L’edizione 2026 del Roland Garros si distingue per una svolta generazionale evidente nel panorama del tennis maschile. Per la prima volta dopo molti anni, il titolo non sarà conteso da nessuno dei membri della storica e dominante triade composta da Rafael Nadal, Novak Djokovic e Carlos Alcaraz. Questo scenario inedito mette in luce una nuova generazione di talenti, tra cui spiccano proprio Alexander Zverev e Flavio Cobolli, oltre a Jakub Mensik e Matteo Arnaldi, che stanno emergendo con forza sul prestigioso palcoscenico parigino, pronti a scrivere nuove pagine nella storia di questo sport.