Esteban Ocon ha voluto fare chiarezza sulla sua posizione in seguito al recente test di Leonardo Fornaroli con la Haas in Spagna. Il pilota francese ha dichiarato di essere esclusivamente concentrato sul miglioramento delle proprie prestazioni, ignorando le speculazioni che circondano il suo futuro all'interno del team.

Fiducia del team e serenità del pilota

Ocon ha ribadito di godere della piena fiducia del team e del team principal Ayao Komatsu, il quale aveva già affrontato questi argomenti in Canada. Il pilota francese ha espresso una profonda serenità riguardo alle voci sul suo futuro, affermando di essere concentrato unicamente sul proprio lavoro e sul fare il meglio possibile.

Ha dichiarato di non dare peso alle speculazioni esterne, preferendo focalizzarsi sugli obiettivi interni e sul contribuire positivamente per tutti.

Situazione attuale e prospettive future

Il francese ha riconosciuto che la squadra ha attraversato un periodo particolarmente difficile nelle ultime tre o quattro gare, pur avendo raccolto alcuni punti. Ocon ha sottolineato che i risultati ottenuti non sono ancora sufficienti e che il team necessita di ritrovare la sua forma migliore. Ha evidenziato l'impegno costante e il duro lavoro svolto, auspicando che questo possa presto dare i suoi frutti. Per il pilota, la priorità assoluta è la performance in pista, ma ha anche evidenziato come i problemi maggiori siano attualmente legati alla vettura, la cui risoluzione è fondamentale per migliorare l'intero rendimento.

Ruolo chiave e supporto tecnico strategico

Ocon aveva precedentemente spiegato come la sua esperienza sia cruciale per aiutare la Haas a individuare rapidamente le priorità tecniche da affrontare. Ha precisato che il suo compito è indicare con esattezza le aree in cui è necessario migliorare e spingere per l'implementazione di soluzioni nel minor tempo possibile. Ha inoltre elogiato Ayao Komatsu, sottolineando il suo ruolo tecnico e la sua capacità di avere una visione d'insieme, qualità ritenute estremamente preziose per la direzione strategica del team.

L'importanza dell'esperienza e la sintonia con Komatsu

Il pilota francese ha riaffermato il suo ruolo centrale all'interno della squadra, evidenziando come la sua lunga esperienza venga impiegata per guidare le scelte tecniche e accelerare la risoluzione dei problemi.

Ha inoltre confermato la stretta sintonia con il team principal Ayao Komatsu, con cui collabora da oltre dieci anni, un rapporto consolidato che risale ai tempi della Lotus. Questa collaborazione di lunga data è considerata un fattore determinante per la comprensione reciproca e l'efficacia nel lavoro di sviluppo.