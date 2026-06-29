L'Università dell'Oregon ha inaugurato la sua campagna Heisman per il quarterback Dante Moore scegliendo Tokyo come palcoscenico principale. Questa mossa, che ha visto i Ducks optare per l'Asia anziché gli Stati Uniti per lanciare la promozione, sottolinea la crescente popolarità del college football in Giappone e la profonda connessione storica tra l'Oregon e il football americano nipponico.

La presenza a Tokyo è stata caratterizzata da una serie di iniziative di marketing creativo. Il volto di Dante Moore è stato protagonista su numerosi cartelloni pubblicitari digitali nella capitale giapponese, inclusi i celebri sette schermi di Shibuya Crossing.

Contemporaneamente, i canali social ufficiali dei Ducks hanno diffuso video che ritraevano la mascotte gonfiabile ‘Big Duck’ mentre sfilava per le vie di Tokyo, scattava selfie con i fan e appariva al fianco di Godzilla presso il Toho Building di Shinjuku.

La strategia internazionale dell'Oregon

La decisione di promuovere Moore e il programma dell'Oregon in Giappone rientra in una più ampia strategia di internazionalizzazione del college football. Il viaggio ha inteso celebrare il legame storico tra l'Oregon e il football americano giapponese, capitalizzando sulla crescente attenzione per lo sport nel Paese asiatico. L'iniziativa, sviluppata in collaborazione con l'agenzia creativa Wieden + Kennedy, ha visto il coinvolgimento dell'allenatore Dan Lanning, il quale ha definito le attività come “innovative”, coerenti con l'obiettivo di garantire ai giocatori esperienze uniche e una visibilità internazionale.

La campagna Heisman per Dante Moore è stata ulteriormente potenziata attraverso i canali social, con la pubblicazione di contenuti che hanno documentato l'arrivo della squadra e le varie attività promozionali a Tokyo. L'intento primario è distinguersi e attrarre nuovi talenti, evidenziando come giocare per l'Oregon offra la possibilità di vivere esperienze straordinarie e di ottenere una visibilità globale.

Le prestazioni e il profilo di Dante Moore

La scelta di focalizzarsi su Dante Moore non è priva di fondamento: le valutazioni di settore lo posizionano tra i migliori quarterback a livello nazionale, superando figure come Trinidad Chambliss, Arch Manning e Julian Sayin. Nella stagione 2025, Moore ha registrato un'impressionante percentuale di completamento passaggi del 71,8%, totalizzando 3.565 yard, 30 touchdown e soli 10 intercetti.

Tali prestazioni eccellenti hanno consolidato la sua candidatura per il prestigioso trofeo Heisman.

Nei mesi a venire, la campagna di visibilità per Moore proseguirà con ulteriori iniziative di marketing, sia in Giappone che su scala internazionale. Ciò conferma la determinazione dell'Oregon a innovare e a consolidare la propria posizione come punto di riferimento nel panorama del college football mondiale.