La Nazionale italiana di calcio si trova ad affrontare una defezione significativa in vista del prossimo impegno amichevole contro la Grecia. Il centrocampista Marco Palestra, infatti, è stato costretto a lasciare il ritiro di Coverciano a causa di un infortunio che lo rende indisponibile per la partita. La notizia, comunicata il 4 giugno 2026, ha subito generato attenzione sulle condizioni della squadra in vista del secondo test di giugno e sulle scelte tecniche che ne conseguiranno.

L'esclusione di Marco Palestra e il calendario azzurro

L'assenza di Marco Palestra, elemento prezioso del centrocampo azzurro, è stata ufficializzata per l'amichevole contro la Grecia, in programma domenica 7 giugno.

Questo incontro, che si terrà nella città di Heraklion, rappresenta un appuntamento importante nel percorso di preparazione della Nazionale e un'occasione per testare nuove soluzioni tattiche. Il forfait di Palestra giunge dopo il rientro della squadra a Coverciano, a seguito della convincente vittoria ottenuta contro il Lussemburgo. Nel pomeriggio del 4 giugno, gli Azzurri hanno svolto una sessione di allenamento a porte chiuse, durante la quale sono state attentamente valutate le condizioni del calciatore. A seguito di tale valutazione, Palestra è stato ritenuto non idoneo a scendere in campo e, in accordo con il proprio club di appartenenza, ha interrotto il raduno per fare ritorno a casa, lasciando un vuoto nel gruppo.

Questa amichevole contro la Grecia assume un particolare rilievo, essendo il secondo test sotto la guida del tecnico Silvio Baldini, chiamato a plasmare la squadra in vista degli impegni futuri. L'indisponibilità di Palestra priva la squadra di un'opzione tattica importante per il reparto di centrocampo, un settore che richiede sempre grande dinamismo e visione di gioco. Questa situazione obbliga lo staff tecnico a rivedere le proprie strategie e le possibili scelte di formazione in vista della sfida che si disputerà ad Heraklion, potenzialmente alterando gli equilibri di gioco e le rotazioni previste per l'incontro. La gestione di queste assenze diventa cruciale per il tecnico.

Le sfide di giugno e la visione di Silvio Baldini

Il tecnico Silvio Baldini, che ricopre il ruolo di allenatore ad interim della Nazionale, era stato designato per guidare gli Azzurri in queste due sfide amichevoli del mese di giugno. Il primo impegno ha visto la squadra affrontare il Lussemburgo il 3 giugno, ottenendo un risultato positivo. Il secondo, e ora privo di Palestra, sarà contro la Grecia il 7 giugno. L'incontro con la Grecia è fissato per il Pankritio Stadium di Candia, sull'isola di Creta, con fischio d'inizio previsto per le ore 20.45. La scelta di affidare la panchina a Baldini, già noto per la sua esperienza come allenatore dell'Under 21, era stata motivata dalla chiara volontà federale di puntare su una squadra giovane, dinamica e fortemente motivata.

L'obiettivo è quello di esprimere un calcio propositivo e di prospettiva, gettando le basi per il futuro della Nazionale. Queste amichevoli rappresentano quindi un'occasione cruciale non solo per valutare nuovi talenti, ma anche per consolidare il gruppo e affinare gli schemi di gioco sotto la sua guida, nonostante le defezioni dell'ultimo minuto.