Sarah Fahr, centrale della nazionale femminile di pallavolo, ha espresso il proprio dispiacere per la sconfitta subita contro gli Stati Uniti, definendo l’esito «una sconfitta che brucia». L'azzurra ha manifestato il rammarico per il risultato al termine di una partita sentita.

VNL: la sconfitta

La gara contro gli Stati Uniti si è svolta il 15 giugno a Ottawa, in Canada, nell’ambito della Volleyball Nations League 2026. Questa battuta d'arresto ha concluso la prima settimana di gare per l’Italia, lasciando un segno nel gruppo azzurro.

Fahr ha commentato con franchezza: «brucia la sconfitta con gli Usa», sottolineando come il risultato sia stato difficile da digerire per lei e per la squadra.

Il suo tono riflette il peso della partita e la forte volontà di riscattarsi al più presto.

Il percorso azzurro in VNL

La Volleyball Nations League 2026 prevede tre settimane di gare intercontinentali: la prima a Ottawa (Canada), la seconda a Lubiana (Slovenia) e la terza a Kansai (Giappone). Le Finals si disputeranno a Ningbo, in Cina, dal 29 luglio al 2 agosto. L’Italia, seconda nel ranking mondiale con 385,02 punti, punta a qualificarsi tra le prime otto per accedere alla fase finale del torneo.

Il calendario della prima settimana ha visto l'Italia impegnata contro Francia (10 giugno), Germania (11 giugno), Turchia (14 giugno) e Stati Uniti (15 giugno). Questi match evidenziano l’importanza del torneo e la volontà della nazionale di riscattarsi dopo la battuta d’arresto con le americane.