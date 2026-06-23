Jasmine Paolini è stata eliminata al primo turno del torneo di Eastbourne, in Gran Bretagna, l'ultimo appuntamento sull’erba in vista di Wimbledon. La tennista toscana, al suo rientro in campo dopo un infortunio al piede destro rimediato a Parigi, ha ceduto alla tedesca Tatjana Maria con il punteggio di 6-4, 6-3. Una sconfitta che segna un avvio in salita per la numero 14 del ranking mondiale.

Paolini, che era la prima testa di serie del tabellone, tornava a giocare dopo quattro settimane di stop forzato. L’incontro ha visto l’azzurra partire con determinazione, riuscendo a conquistare un break nel secondo game e portandosi rapidamente sul 3-0.

Il vantaggio sembrava solido, ma la Maria ha saputo reagire con efficacia, recuperando lo svantaggio e inanellando ben cinque giochi consecutivi. Questo le ha permesso di aggiudicarsi il primo set per 6-4, ribaltando completamente l'inerzia della partita.

Il rientro e le difficoltà sul campo

Il match contro Tatjana Maria rappresentava il rientro ufficiale di Paolini dopo il problema fisico accusato nella capitale francese. Nonostante l'avvio promettente, la tennista toscana ha mostrato alcune difficoltà nella gestione dei momenti chiave e nei fondamentali, lasciando spazio alla rimonta della sua avversaria. Nel secondo set, la tedesca Maria, numero 112 WTA e riconosciuta specialista dell’erba, ha preso subito il controllo del gioco, portandosi sul 4-1.

Paolini ha tentato una reazione d'orgoglio, accorciando le distanze fino al 4-3, ma non è riuscita a invertire l’inerzia della partita. Maria ha chiuso il match con un 6-3 finale, consolidando la sua vittoria anche grazie a otto ace complessivi realizzati durante l’incontro.

Questo risultato a Eastbourne riflette un momento di difficoltà per la tennista toscana, che ha evidenziato alcune insicurezze sia nei colpi che nella strategia di gioco, soprattutto nei frangenti decisivi. La prestazione di Maria, invece, ha messo in luce la sua esperienza e la sua predilezione per le superfici veloci.

Il percorso a Eastbourne e il prossimo impegno nel doppio

Questa era la terza partecipazione di Paolini al prestigioso torneo di Eastbourne.

Nelle edizioni precedenti, nel 2023 era stata eliminata al primo turno, mentre nel 2024 aveva raggiunto un buon risultato arrivando in semifinale. Dopo la sconfitta nel singolare, l'attenzione di Jasmine Paolini si sposta ora sul torneo di doppio. La tennista toscana tornerà in campo in coppia con Sara Errani, formando la seconda testa di serie del tabellone. Le due affronteranno le croate Darija Jurak Schreiber e Antonia Ruzic. In questa stagione, il miglior risultato della coppia italiana è stata la finale al WTA 1000 di Miami, dimostrando un buon affiatamento.

Eastbourne si conferma un test cruciale e uno degli ultimi appuntamenti di preparazione prima di Wimbledon. Per Paolini, l'obiettivo sarà ritrovare fiducia e continuità, elementi fondamentali per affrontare al meglio il prossimo Major sull'erba, dove cercherà di riscattarsi dopo il recente stop e l'eliminazione prematura nel singolare.