Jasmine Paolini, numero 17 del ranking WTA, ha conquistato l'accesso al secondo turno di Wimbledon dopo una sfida intensa e combattuta contro la statunitense Robin Montgomery, attualmente numero 195 del ranking. L'incontro, svoltosi sui prestigiosi campi in erba dell'All England Lawn Tennis Club, si è concluso con una vittoria in rimonta per l'azzurra con il punteggio di 0-6, 6-4, 7-5. Paolini ha saputo ribaltare una partenza estremamente difficile, imponendosi dopo quasi due ore e mezza di gioco in un match che ha tenuto col fiato sospeso gli spettatori.

La partita ha preso il via con un primo set dominato in modo sorprendente da Montgomery, che ha inflitto un perentorio "bagel" a Paolini, lasciandole zero giochi e mettendo subito in salita la sfida. Nonostante questo pesante passivo iniziale, la tennista italiana ha mostrato grande carattere e ha reagito con straordinaria determinazione nel secondo parziale. Trovando maggiore continuità nel suo gioco e una migliore efficacia nei colpi, Paolini è riuscita a chiudere il set sul 6-4, riequilibrando le sorti dell'incontro. Nel terzo e decisivo set, l'azzurra ha mantenuto alta la concentrazione e la lucidità, riuscendo a strappare il servizio all'avversaria nei momenti cruciali e a conquistare il match con un combattuto 7-5.

Una vittoria cruciale per la stagione di Paolini

Questa vittoria in rimonta assume un significato particolarmente importante per Jasmine Paolini, che affronta Wimbledon dopo una stagione finora caratterizzata da risultati al di sotto delle aspettative. Per l'azzurra, alla sua sesta partecipazione al tabellone principale del prestigioso torneo londinese, il miglior risultato finora era stata la finale raggiunta nell'edizione del 2024. Il successo contro Montgomery, ottenuto al termine di una lunga e dispendiosa battaglia, potrebbe rappresentare un punto di svolta, infondendo nuova fiducia alla tennista di Bagni di Lucca per il prosieguo della competizione sull'erba.

Per Robin Montgomery, la giovane ventunenne di Washington, si trattava della seconda presenza nel tabellone principale di Wimbledon.

La tennista statunitense, che appena tre settimane fa aveva conquistato il suo primo titolo WTA sui prati di s’-Hertogenbosch partendo dalle qualificazioni, ha dimostrato grande combattività e talento. Tuttavia, non è riuscita a mantenere il vantaggio iniziale acquisito nel primo set, cedendo di fronte all'esperienza e alla tenacia di una Paolini determinata a non arrendersi.

Il contesto del torneo e la prestazione

L'incontro tra Paolini e Montgomery si è svolto nell'ambito del terzo Slam stagionale, un evento che quest'anno mette in palio un montepremi complessivo di ben 64,2 milioni di sterline. La prestazione di Paolini, culminata in una rimonta così significativa, acquista ulteriore valore se si considera il recente percorso di Montgomery, reduce dal suo primo successo nel circuito maggiore.

Per l'azzurra, questa vittoria non è solo un passaggio di turno, ma rappresenta un chiaro segnale di crescita e maturità agonistica, elementi fondamentali per affrontare con successo le prossime e sempre più impegnative sfide sui campi in erba londinesi.