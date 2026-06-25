Papa Leone XIV ha ricevuto in udienza privata una delegazione della Federazione Italiana Nuoto, guidata dal presidente Paolo Barelli, insieme ad alcuni atleti provenienti dai Paesi che parteciperanno al Trofeo Settecolli, in programma da domani.

L’incontro si è svolto in Vaticano e ha rappresentato un momento di confronto tra il mondo dello sport e quello della spiritualità.

Il messaggio del Pontefice agli atleti

Nel suo saluto ai presenti, il Santo Padre ha sottolineato il valore educativo e umano della pratica sportiva.

"Nell'attività sportiva l'essere umano esercita la forza di volontà e lo fa nella misura in cui è motivato", ha affermato.

Il Papa ha poi evidenziato il significato particolare del nuoto.

"Lo sport è anche un'opportunità di crescita spirituale e il nuoto ha qualcosa di speciale in questo perché si fa nell'acqua che ci avvolge. È un elemento che simboleggia il grembo di nostra madre. L'acqua è il simbolo di battesimo e della vita nuova in Cristo".

I doni della Federnuoto

Al termine dell’udienza, la Federnuoto ha omaggiato il Pontefice con alcuni regali personalizzati: una cuffia, un accappatoio bianco, una maglietta, una felpa e un costume da nuoto.

A consegnare i doni sono stati il presidente Paolo Barelli insieme ai campioni azzurri Gregorio Paltrinieri e Simona Quadarella.

L’invito al Settecolli e le parole di Barelli

All’uscita dal Vaticano, Barelli ha espresso soddisfazione per l’incontro.

"È sempre un'emozione ascoltare le parole del Santo Padre. Ha parlato dell'acqua che è il nostro mezzo fondamentale, ma è un mezzo anche religioso e spirituale", ha dichiarato.

Il presidente della Federnuoto ha poi rivelato di aver invitato il Pontefice al Trofeo Settecolli.

"L'ho invitato al Settecolli, ci ho provato. È stato molto affettuoso".

Infine, Barelli ha richiamato il significato attribuito dal Papa alla manifestazione.

"Il Papa ha definito il Settecolli un segno di speranza, ha ragione, come lo è la disciplina. È un elemento di salute, prima ancora di esser di agonismo. Quella vissuta oggi è stata testimonianza importante", ha concluso.