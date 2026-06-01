La nazionale del Paraguay si prepara a fare il suo atteso ritorno sulla scena dei Mondiali, un evento che mancava da ben sedici anni. Il commissario tecnico Gustavo Alfaro ha ufficializzato la lista dei ventisei calciatori convocati, una selezione che mescola esperienza e nuove promesse.

Tra i nomi di spicco figura l'attaccante Julio Enciso, attualmente in forza allo Strasburgo, considerato la vera stella e il fulcro offensivo del gruppo. La sua presenza è vista come un elemento chiave per le ambizioni della squadra.

Un'altra significativa inclusione è quella del giovane terzino Alexandro Maidana, che milita nel Talleres Córdoba.

La sua convocazione rappresenta una novità importante, giunta in sostituzione dell'infortunato Mathias Villasanti, dimostrando la fiducia del CT nelle nuove leve.

La rosa completa per i Mondiali

La selezione del CT Alfaro si articola in un organico ben definito, pronto ad affrontare la competizione internazionale. Il reparto dei portieri vede la presenza di tre estremi difensori: Roberto Fernández (Cerro Porteño), Orlando Gill (San Lorenzo de Almagro) e Gastón Olveira (Olimpia).

La linea difensiva è composta da un mix di solidità ed energia: Gustavo Velázquez (Cerro Porteño), Juan José Cáceres (Dinamo Mosca), Gustavo Gómez (Palmeiras), Omar Alderete (Sunderland), Fabián Balbuena (Gremio), José Canale (Lanús), Junior Alonso (Atlético Mineiro) e il già menzionato Alexandro Maidana (Talleres Córdoba).

A centrocampo, il Paraguay schiera elementi capaci di garantire equilibrio e dinamismo: Diego Gómez (Brighton), Andrés Cubas (Vancouver Whitecaps), Damián Bobadilla (São Paulo), Matías Galarza (Atlanta United), Braian Ojeda (Orlando City), Mauricio Magalhães (Palmeiras) e Alejandro Romero Gamarra (Al‑Ain).

Il reparto offensivo, guidato dalla stella Enciso, promette incisività e fantasia: Gustavo Caballero (Portsmouth), Miguel Almirón (Atlanta United), Julio Enciso (Strasburgo), Ramón Sosa (Palmeiras), Antonio Sanabria (Cremonese), Alex Arce (Independiente Rivadavia), Gabriel Ávalos (Independiente) e Isidro Pitta (Bragantino).

Il ritorno del Paraguay sulla scena mondiale

Il percorso del Paraguay verso i Mondiali dopo sedici anni di assenza è un momento di grande significato per la nazione.

Questa attesa partecipazione segna la fine di un lungo periodo lontano dalle fasi finali del torneo più prestigioso del calcio.

La scelta di Alexandro Maidana tra i convocati evidenzia la volontà di integrare nuove forze e talenti emergenti, mentre la conferma di Julio Enciso nel ruolo di punta di diamante sottolinea l'importanza di avere un leader tecnico in attacco.

La lista dei convocati, attentamente selezionata dal CT Alfaro, riflette un'equilibrata combinazione di esperienza e gioventù, con giocatori affermati come Gómez e Almirón che affiancano le nuove promesse, creando un gruppo coeso e determinato a ben figurare.