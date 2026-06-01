Il giovane talento francese Paul Seixas, continua a far parlare di sé nel mondo del ciclismo. Seixas ha stabilito un nuovo record di scalata sul celebre Col du Tourmalet durante una ricognizione sulle salite dei Pirenei che saranno affrontate al prossimo Tour. Il corridore della squadra Decathlon CMA CGM ha conquistato un nuovo KOM (King of the Mountain) su Strava, superando di ben 35 secondi il precedente primato detenuto da Lenny Martinez, che era stato stabilito durante il Tour dello scorso anno.

I numeri della scalata al Tourmalet

La performance è avvenuta su un tratto di 10,1 km con una pendenza media del 6,9%, partendo da Luz-Saint-Sauveur, lungo il versante occidentale del Tourmalet, che sarà percorso in discesa durante la prossima tappa del Tour de France.

Seixas ha chiuso il segmento in 25 minuti e 25 secondi, esprimendo una potenza stimata di circa 7 watt per chilo, un dato che evidenzia la sua eccellente condizione fisica in vista dell’imminente debutto al Tour.

La scalata del Tourmalet rimane una delle sfide più iconiche del ciclismo mondiale e rappresenterà la penultima salita della sesta tappa del prossimo Tour de France, affrontata dal versante est tramite Sainte-Marie-de-Campan: un percorso di 17 km al 7,3% di pendenza media. Anche se il KOM di Seixas è stato ottenuto dal lato opposto, ciò non ne sminuisce il valore, anzi sottolinea la sua preparazione e la sua ambizione.

Il 7 giugno il ritorno in gruppo

Paul Seixas, che a soli 19 anni si prepara a diventare il più giovane corridore a prender parte al Tour de France dagli ultimi 89 anni, ha già dimostrato il suo talento con risultati eccezionali nella stagione 2026.

Tra le sue affermazioni più importanti figurano la vittoria alla Itzulia Basque Country e alla Flèche Wallonne, oltre a un secondo posto dietro al fenomeno Tadej Pogačar nella classica Liegi-Bastogne-Liegi.

Questi risultati hanno consolidato la sua reputazione come il fenomeno nuovo del ciclismo mondiale. Dopo un periodo di allenamento in quota con i compagni di squadra, Seixas si è spostato sui Pirenei anche per studiare attentamente il percorso della tappa 6 del Tour de France, che da Pau condurrà a Gavarnie-Gèdre, passando per le impegnative salite del Col d’Aspin e appunto del Tourmalet.

Prima del suo esordio al Tour, in programma dal 4 luglio, Seixas sarà al via del Tour Auvergne-Rhone Alpes, una delle corse a tappe più importanti della stagione, che si correrà dal 7 giugno.

Lo scorso anno, alla sua prima partecipazione, aveva conquistato un ottimo ottavo posto assoluto; quest’anno punta a irrompere tra i protagonisti e a portare a casa il successo, cosa che non accade a un francese dal 2007, anno in cui Christophe Moreau vinse la corsa.

L’attesa attorno a Seixas cresce anche perché dovrà vedersela con altri grandi protagonisti del ciclismo mondiale, come Isaac del Toro, Juan Ayuso e Oscar Onley. Sarà interessante seguire l’evolversi della stagione e verificare se il giovane francese riuscirà a confermare le sue grandi aspettative. In sintesi, il nuovo KOM di Paul Seixas sul versante occidentale del Col du Tourmalet rappresenta un segnale forte della sua crescita e della sua determinazione. Un giovane campione pronto a lasciare un segno importante nelle grandi corse a tappe e a riportare il prestigio del ciclismo francese ai livelli che merita.