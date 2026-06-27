A una sola settimana dal via del Tour de France, Remco Evenepoel rompe il silenzio. Il campione olimpico non si vede in gruppo dalla Liegi-Bastogne-Liegi di fine aprile – conclusa al terzo posto ma senza mai essere davvero nel vivo della corsa per la vittoria – e da allora ha preferito rifugiarsi nel totale isolamento degli allenamenti in altura, cancellando l'impegno inizialmente previsto al Tour Auvergne e saltando anche i Campionati nazionali belgi.

Una scelta ponderata e mirata, che sembra aver dato i frutti sperati. In una conferenza stampa via Zoom concessa ai media belgi nel giorno in cui la Red Bull-Bora-hansgrohe ha ufficializzato la selezione per il Tour, Evenepoel è apparso sereno, motivato e, soprattutto, in una condizione fisica impeccabile.

Un inverno finalmente sereno: la differenza con il 2025

Il contrasto rispetto alla passata stagione è il tema centrale su cui si sviluppa la ritrovata fiducia del corridore belga. Nel 2025, la marcia di avvicinamento al Tour era stata un'estenuante corsa contro il tempo a causa di un'incidente in allenamento con un'auto del servizio postale. Un episodio che aveva condizionato pesantemente tutta la sua preparazione.

"L'anno scorso sono arrivato alla partenza del Tour già esausto, mentre ora sono in un ottimo equilibrio", ha spiegato un Evenepoel che è apparso molto magro. "Allora riuscivo a malapena a portare a termine qualche blocco di lavoro nel mio ultimo ritiro in altitudine. Adesso sono riuscito a fare tutto, persino con un caldo estremo.

Sono molto soddisfatto dell'evoluzione che ho avuto: quest'anno sono alla partenza con una sensazione completamente diversa".

La lunga assenza dalle gare non sembra preoccuparlo minimamente: "So come prepararmi anche solo attraverso l'allenamento, non ho necessariamente bisogno delle competizioni per essere pronto per un grande obiettivo".

Il rapporto perfetto: peso giù, watt intatti

Il dato più incoraggiante per la Red Bull-Bora-hansgrohe riguarda il rapporto peso/potenza, il parametro chiave quando si affrontano le grandi salite francesi. Evenepoel ha confermato che il lavoro svolto nelle ultime settimane ha rasentato la perfezione.

"Abbiamo affrontato il dimagrimento in modo molto intelligente.

Il mio peso è diminuito, ma la potenza è rimasta intatta. Le sessioni di allenamento sono andate lisce e posso iniziare il Tour con la certezza che la potenza sia in perfetto equilibrio con il peso".

Il sogno in Giallo parte dalla cronosquadre

L'ambizione, inutile nasconderlo, è quella massima. "La maglia gialla è ovviamente un sogno" – ha ammesso Remco – "ma sappiamo che tutti avranno lavorato duramente per raggiungerlo".

La prima grandissima occasione arriverà subito al debutto, grazie alla cronometro a squadre della frazione d'apertura. Un obiettivo cerchiato in rosso, dove Evenepoel condividerà i gradi di co-leader del team insieme al tedesco Florian Lipowitz (un assetto gerarchico già pianificato e concordato dallo scorso dicembre).

Chi vestirà la prima maglia gialla in caso di successo? Remco non stabilisce ordini di arrivo preventivi, ma analizza lucidamente la tattica:

"Bisogna prenderla come una grande chance per conquistare la vittoria di tappa e, di conseguenza, la prima maglia gialla. Per la classifica generale quella cronometro non cambierà molto. L'ultimo chilometro è davvero in salita, quindi pedaleremo il più velocemente possibile. Negli ultimi mille metri sarà ognuno per sé e tutti i leader del Tour faranno la propria corsa fino alla linea".

La promozione di Van Gils: un alleato prezioso per la montagna

All'interno della selezione per il Tour spicca anche il nome di un secondo belga, Maxim Van Gils, reduce da una primavera sfortunata ma ripresosi prontamente e tornato al successo al Tour Auvergne.

Una scelta fortemente avallata dallo stesso Evenepoel.

"Al Tour Auvergne-Rhône-Alpes si è messo alla prova con grande vigore. Ha vinto una bellissima tappa ed è stato fondamentale per difendere il secondo posto nella generale di Luke Tuckwell. Ha avuto una settimana davvero splendida e la sua convocazione è ampiamente meritata".

Il capitano della Red Bull sa che per dare l'assalto al Tour avrà bisogno di alleati fedeli e in grande condizione quando la strada comincerà a salire: "Corro con Maxim da tantissimo tempo, ci capiamo a meraviglia. Può diventare super importante per noi, sia nelle tappe intermedie che in quelle di alta montagna. Insieme a Jai Hindley avrà compiti cruciali in salita. Ho piena fiducia in lui, so che farà benissimo e che è pronto per questa grande sfida".