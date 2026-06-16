Oscar Piastri ha chiuso il Gran Premio di Spagna a Barcellona-Catalunya in quinta posizione, un risultato che non lo ha soddisfatto. Il pilota McLaren ha espresso sorpresa per le difficoltà di ritmo e aderenza, con un distacco dal vincitore Lewis Hamilton superiore alle attese. Il piazzamento, pur vicino al compagno Lando Norris, non ha mitigato l'insoddisfazione per il passo gara.

"Ho provato molte cose diverse e ho incontrato molti problemi, credo di aver avuto grandi difficoltà con l’aderenza e la durata delle gomme", ha dichiarato Piastri. Ha ammesso di non avere risposte immediate, ma si è detto "sorpreso di aver faticato così tanto".

La giornata è stata difficile, con vantaggi di ritmo che si pagavano subito. "I punti conquistati sono stati ragionevoli, ma avrei voluto una prestazione molto più solida".

Analisi delle prestazioni McLaren e confronto con i rivali

Nonostante setup simili, la McLaren di Norris ha mostrato una prestazione più convincente, mettendo pressione alla Mercedes. Piastri ha riconosciuto il significativo progresso della Ferrari nel weekend spagnolo, definendola "velocissima nelle curve" anche senza upgrade. Ha aggiunto che, in una giornata che richiedeva deportanza e aderenza per preservare le gomme, ciò ha rappresentato un "grande vantaggio".

Concludendo, Piastri ha riflettuto: "Penso sia tutto perfettamente spiegabile; ci manca sempre quell’ultimo decimo o due o, nel mio caso, molto di più.

Ma quando cerchi di inseguire quell’ultimo piccolo miglioramento, le cose diventano un po’ scomode. Bisogna mettere la macchina in condizioni che non sempre le piacciono, e questo comporta delle sfide".

Contesto della gara e strategie dei team

Il Gran Premio di Spagna ha evidenziato una forte competitività, con la Mercedes vincitrice. La McLaren, pur in crescita, ha affrontato una Ferrari performante nelle curve. Le condizioni della pista e la gestione delle gomme sono state cruciali, con difficoltà simili a quelle di Piastri. Il bilanciamento ottimale tra prestazione e durata degli pneumatici è stato fondamentale. La McLaren proseguirà il lavoro per ridurre il divario dai rivali.