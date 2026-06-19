La Pingry School, una piccola scuola privata del New Jersey, aveva investito milioni di dollari con la speranza di ospitare nuovamente la nazionale italiana di calcio, replicando l'esperienza del 1994. Tuttavia, la mancata qualificazione degli Azzurri ai Mondiali 2026 ha stravolto i piani. Alla fine, è stato il Marocco a scegliere la Pingry come quartier generale per il proprio ritiro pre-Mondiale.

Il sogno azzurro infranto

Il progetto della Pingry School era ambizioso. I lavori per un secondo campo di gioco erano iniziati a fine 2024, subito dopo l'ultima partita della stagione scolastica.

Con il sostegno finanziario di ex alunni e un impegno sette giorni su sette, la scuola aveva tempo fino alla primavera 2025 per ottenere l’approvazione della FIFA come sede di ritiro idonea per i Mondiali.

La mancata qualificazione dell’Italia ha rappresentato una doccia fredda per gli amministratori. La loro aspirazione era "chiudere il cerchio", riportando gli Azzurri a Pingry, un luogo dove nel 1994 avevano apprezzato il soggiorno al punto che Antonio Matarrese, allora presidente della FIGC, chiamò il suo cane "Pingry".

Il Marocco sceglie la Pingry

Quando a marzo è arrivata la certezza dell'assenza italiana, la scuola ha accolto con sollievo la scelta del Marocco di utilizzare Pingry come base per gli allenamenti.

"Il Marocco è uno dei migliori team al mondo", ha dichiarato Miller Bugliari, il novantunenne coach di calcio della scuola, che trentadue anni fa convinse gli italiani a venire ad allenarsi lì.

La FIFA ha stanziato mezzo milione di dollari per l'ospitalità della nazionale nordafricana, che alloggia in un albergo appartato poco distante dal campus.

Il New Jersey, polo strategico per il Mondiale

La scelta della Pingry School di Basking Ridge, nel New Jersey, da parte del Marocco sottolinea l'importanza della regione come centro per i ritiri delle nazionali in vista dei Mondiali 2026. L'area ospita diverse squadre in ritiro, con il Marocco alla Pingry e il Senegal all’università di Rutgers. Questa concentrazione conferma il ruolo strategico del New Jersey come area di preparazione per le squadre impegnate nella fase a gironi del torneo.