Pirelli continuerà a essere il fornitore unico di pneumatici per il FIA Formula One World Championship fino al 2028. La decisione è stata ufficializzata dopo che la FIA ha esercitato l’opzione per estendere il contratto attuale, con l’accordo reciproco di Formula 1 e della stessa azienda italiana. L'accordo esteso vedrà Pirelli fornire pneumatici in esclusiva anche per la FIA Formula 2 Championship, la FIA Formula 3 Championship e la F1 Academy fino alla fine della stagione 2028.

Questa estensione consolida una delle partnership tecniche più durature e significative nel mondo dello sport motoristico.

Pirelli, infatti, ha svolto un ruolo centrale nell’evoluzione in pista della Formula 1 per oltre sette decenni, essendo presente già nella stagione inaugurale del campionato nel 1950 e agendo come fornitore esclusivo dal 2011. L'azienda ha recentemente superato il traguardo delle 500 Grandi Premi, affrontando e vincendo importanti sfide tecnologiche e d’innovazione durante il suo lungo coinvolgimento.

Un legame storico e proiettato al futuro

In un momento in cui la Formula 1 prosegue la sua espansione globale e si prepara a introdurre la nuova generazione di regolamenti tecnici a partire dall’inizio della stagione 2026, l’estensione del contratto rafforza la solidità e l’importanza della collaborazione con Pirelli.

Stefano Domenicali, Presidente e CEO di Formula 1, ha dichiarato: “Abbiamo goduto di una storia e una partnership incredibili con Pirelli, basandoci sulla loro brillantezza tecnica e sul loro impegno verso la performance, l’innovazione e la sostenibilità per molti anni, quindi sono lieto che la FIA e noi continueremo questa relazione per un altro anno. L’impegno di qualità di Pirelli dà a tutti i team e alle serie che fornisce tranquillità, poiché sanno di lavorare con alcuni dei pneumatici più avanzati al mondo.”

Anche Mohammed Ben Sulayem, Presidente della FIA, ha commentato: “Pirelli è stato un partner importante del FIA Formula One World Championship per molti anni, offrendo un costante alto standard di performance, innovazione e sicurezza al massimo livello del nostro sport.

Questa estensione fino alla fine del 2028 fornisce stabilità al campionato e riflette la forte collaborazione tra FIA, Formula One Group e Pirelli. Insieme, continuiamo a guidare l’innovazione e a supportare la realizzazione di gare entusiasmanti per competitori, team e fan in tutto il mondo.”

Innovazione e sostenibilità: i pilastri della partnership

La collaborazione tra Formula 1 e Pirelli rappresenta uno dei laboratori più avanzati nello sport motoristico per l’innovazione. Le lezioni apprese in pista – attraverso condizioni estreme, molteplici mescole e richieste dei piloti – alimentano direttamente la ricerca e lo sviluppo, accelerando il progresso nel design e nella sostenibilità dei pneumatici, nei materiali e nei processi.

Questi benefici si estendono ben oltre la pista, influenzando anche lo sviluppo dei pneumatici stradali del domani.

Marco Tronchetti Provera, Vice Presidente Esecutivo di Pirelli, ha aggiunto: “Siamo lieti di estendere la nostra presenza in Formula 1 per un ulteriore anno, fino al 2028, grazie all’accordo raggiunto con la FIA e con Formula 1. Pirelli non è solo un fornitore, ma un partner strategico che è stato in grado di supportare la costante crescita del campionato. Formula 1 rappresenta per noi il miglior laboratorio per innovare, testare soluzioni tecniche all’avanguardia e migliorare continuamente i processi di ricerca e sviluppo, a beneficio dei pneumatici stradali del domani.”