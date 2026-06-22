Il Pisa ha ufficializzato oggi l’ingaggio di Paolo Bianco come nuovo responsabile tecnico della prima squadra.

Il tecnico guiderà il club nella prossima stagione di Serie B, dopo la retrocessione maturata al termine del campionato di Serie A concluso all’ultimo posto.

L’intesa era nell’aria da settimane, ma è stata formalizzata solo oggi dalla società nerazzurra.

Il contratto e la scelta di ripartire da Pisa

Poche settimane fa Bianco aveva concluso la sua esperienza in Serie A con il AC Monza, rinunciando al rinnovo per intraprendere una nuova avventura proprio a Pisa.

L’allenatore ha firmato un contratto biennale, con scadenza fissata al 30 giugno 2028 e opzione per una ulteriore stagione.

"Da oggi - ha comunicato il Pisa sui propri canali ufficiali - Paolo Bianco è il nuovo responsabile tecnico della prima squadra. La sua carriera da allenatore inizia subito dopo il ritiro dall’attività di calciatore, culminata a Sassuolo con la prima storica promozione in Serie A degli emiliani".

Il percorso da allenatore

La carriera di Bianco in panchina è iniziata nei settori giovanili del Sassuolo, prima delle esperienze in Serie C con Siracusa e Sicula Leonzio. Nel 2019 è tornato al Sassuolo entrando nello staff di Roberto De Zerbi, esperienza proseguita allo Shakhtar Donetsk.

Successivamente ha fatto parte dello staff di Massimiliano Allegri alla Juventus nella stagione 2022-23, prima del ritorno in panchina come capo allenatore al Modena in Serie B.

Nel febbraio 2025 ha guidato il Frosinone contribuendo alla salvezza in cadetteria, mentre nella stagione successiva ha allenato il Monza, conquistando la promozione in Serie A prima dell’addio.