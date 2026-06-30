La Procura di Udine ha formalmente richiesto due anni di reclusione per il presidente dell’Udinese, Franco Soldati, e per il vicepresidente Stefano Campoccia. La richiesta è stata avanzata nell’ambito dell’udienza preliminare tenutasi davanti al Giudice per l’udienza preliminare (Gup) del Tribunale di Udine. Contestualmente, è stata sollecitata un’ammenda pecuniaria di 500 mila euro a carico della società friulana, per presunte plusvalenze illecite legate al trasferimento del calciatore Rolando Mandragora.

Le accuse e il meccanismo delle plusvalenze

Secondo quanto ricostruito dall’accusa, l’operazione al centro del procedimento risale al 2018, quando la Juventus cedette il centrocampista Rolando Mandragora all’Udinese. L’accordo prevedeva inizialmente un’opzione di riacquisto da parte del club bianconero, fissata a 20 milioni di euro. Tuttavia, le indagini hanno rivelato che gli accordi sottostanti tra le due società celavano un obbligo irrevocabile di riacquisto da parte della Juventus, che si sarebbe poi concretizzato due anni più tardi. Questa complessa operazione avrebbe generato per l’Udinese una plusvalenza superiore a 3 milioni di euro, configurando, secondo la Procura, un’evasione dell'Imposta sul Reddito delle Società (Ires) per un ammontare di oltre 400 mila euro.

I reati contestati ai dirigenti e alla società sono specificamente il falso in comunicazione sociale, la dichiarazione fraudolenta e l’evasione dell’Ires.

La strategia difensiva e le prossime scadenze

Durante l’udienza preliminare, la difesa del vicepresidente Stefano Campoccia ha fermamente richiesto l’assoluzione del proprio assistito, sostenendo l’insussistenza del fatto contestato. Le posizioni legali del presidente Franco Soldati e della società Udinese saranno invece discusse in una successiva udienza, fissata per il 15 settembre. In tale data, è attesa anche la pronuncia della sentenza da parte del Gup, che deciderà sull’eventuale rinvio a giudizio degli imputati.

I precedenti federali sul caso Mandragora

Il "caso Mandragora" non rappresenta una novità assoluta nell’ambito delle contestazioni all’Udinese. Già nel dicembre 2025, la Procura federale aveva deferito il club bianconero, insieme ai dirigenti Campoccia e Franco Collavino, per presunte plusvalenze fittizie relative alla medesima cessione del centrocampista dalla Juventus nel 2018. In quell’occasione, la società friulana aveva espresso pubblicamente il proprio “stupore” per il deferimento, ribadendo con forza la “correttezza e la trasparenza del proprio operato e di quello dei tesserati coinvolti”. Successivamente, nel gennaio 2026, la società aveva raggiunto un accordo di patteggiamento con la Procura Federale.

Il Tribunale Federale Nazionale della FIGC aveva quindi chiuso il procedimento disciplinare comminando ammende di 10.700 euro ciascuna sia al club che ai dirigenti coinvolti, senza tuttavia infliggere alcuna penalizzazione in classifica alla squadra.