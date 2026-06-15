Il conto alla rovescia è terminato. Tadej Pogačar è pronto a fare il suo attesissimo debutto al Giro di Svizzera, una delle pochissime corse di primissimo piano che ancora mancano nel palmarès del fuoriclasse sloveno. Dopo un mirato blocco di preparazione, il capitano della UAE Team Emirates si presenta al via della corsa elvetica con le idee ben chiare e la voglia di lasciare subito il segno.

Le dichiarazioni: "C'è grande entusiasmo"

Attraverso una nota ufficiale rilasciata dalla sua squadra, Pogačar non ha nascosto l'entusiasmo per questa nuova avventura:

"Le sessioni di allenamento sono andate molto bene, sia individualmente che come squadra, e inizio il Giro di Svizzera pieno di fiducia e motivazione.

È la prima volta che partecipo qui, il che rende tutto ancora più emozionante."

Lo sloveno ha poi analizzato il percorso di avvicinamento che lo ha portato fino a questo debutto sulle strade della corsa svizzera:

"Abbiamo completato un buon periodo di preparazione in quota nelle ultime settimane. Abbiamo visto i nostri compagni di squadra esibirsi bene in altre gare e non vediamo l'ora di fissare i numeri sulla nostra maglia e metterci di nuovo in mostra in gara."

L'obiettivo è chiaro: testare la gamba in vista del Tour de France, ma naturalmente anche aggiungere un nuovo, prestigioso trofeo in bacheca.

La programmazione TV: dove seguire il Giro di Svizzera

Il Giro di Svizzera 2026 si preannuncia spettacolare, con la presenza anche di Mathieu Van der Poel, Primoz Roglic, Tom Pidcock, l'emergente Jarno Widar, concentrato in cinque giornate di altissimo livello dal 17 al 21 giugno.

Gli appassionati di ciclismo italiani potranno seguire ogni momento della corsa in diretta grazie a una copertura televisiva e streaming capillare sui canali di Eurosport, Discovery+ e HBO Max.

Di seguito gli orari della programmazione per non perdersi nemmeno un chilometro: