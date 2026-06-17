Tadej Pogacar ha immediatamente impresso il suo sigillo sul Giro della Svizzera, conquistando la maglia di leader già al termine della prima tappa. Il fuoriclasse sloveno ha sferrato un attacco in solitaria a circa metà del percorso di 144 chilometri, precisamente all’inizio della salita del Col de Triangia, nella zona di Sondrio. La sua azione fulminea, scattata a ben 70 chilometri dal traguardo, ha annichilito il resto del gruppo, lasciandolo senza alcuna possibilità di reazione.

Soltanto l'ecuadoriano Richard Carapaz è riuscito a emergere dal gruppo degli inseguitori, staccandosi a 50 chilometri dall’arrivo e assicurandosi la seconda posizione.

Il podio della tappa inaugurale è stato completato da Andrea Bagioli, autore di una prestazione solida. Pogacar, che vanta una stagione già straordinaria con ben dieci vittorie in dodici giorni di gara, inclusi i quattro successi al recente Tour de Romandie, ha dimostrato ancora una volta la sua supremazia, senza nemmeno dover forzare eccessivamente il ritmo.

Obiettivi stagionali e preparazione al Tour de France

Il campione sloveno è giunto al Giro della Svizzera con un duplice e chiaro obiettivo: aggiungere questa prestigiosa corsa al suo già ricco palmarès e, al contempo, affinare la preparazione in vista del prossimo Tour de France. La sua performance dominante nella tappa d'apertura non fa che confermare la sua determinazione a imporsi e a presentarsi in condizioni fisiche e mentali ottimali alla Grande Boucle.

Questa competizione elvetica si configura dunque come un banco di prova cruciale per testare la sua condizione e perfezionare le strategie in vista degli appuntamenti più significativi della stagione ciclistica.

Il percorso del Giro della Svizzera: tappe chiave

L’ottantanovesima edizione del Giro della Svizzera, quest’anno ridotta da otto a cinque giorni per garantire una maggiore sostenibilità finanziaria, proseguirà con una seconda tappa di 157,7 chilometri che si snoderà nei dintorni di Locarno, un tracciato particolarmente adatto ai corridori più combattivi e audaci. Il sabato sarà la volta di una cronometro individuale di 23,7 chilometri, caratterizzata da un percorso relativamente pianeggiante, che potrebbe rimescolare le carte in classifica.

L'epilogo della corsa sarà la tappa regina finale, che condurrà i ciclisti verso Villars-sur-Ollon, una frazione estremamente impegnativa che presenterà un dislivello complessivo di 4.200 metri su soli 150 chilometri e includerà ben tre ascese al temibile Col de la Croix. La fuga decisiva di Pogacar nella prima tappa, con il suo attacco perentorio a 70 chilometri dal traguardo, ha già impresso un marchio indelebile sulla corsa, preannunciando un altro capitolo di successo nella straordinaria stagione dello sloveno.