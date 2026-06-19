La stagione 2026-27 della Premier League prenderà il via con il match inaugurale tra Arsenal e il neopromosso Coventry City. L'incontro è fissato per sabato 22 agosto 2026 all’Emirates Stadium, dove i campioni in carica Gunners ospiteranno la squadra tornata nella massima serie dopo venticinque anni di assenza. Il campionato inizierà trentaquattro giorni dopo la finale dei Mondiali e si concluderà il 30 maggio 2027, con date posticipate a causa del torneo iridato disputato negli Stati Uniti. L'avvio sarà caratterizzato anche da importanti innovazioni regolamentari su trattenute, hair-pulling e timeout tattici.

Nuovi volti in panchina e debutti

Nel primo weekend, oltre alla sfida inaugurale, spiccano l’esordio casalingo dell’Hull City contro il Manchester United e il confronto tra le altre neopromosse, Ipswich e Sunderland. Grande attesa per le nuove panchine: il Manchester City inaugurerà l’era post-Pep Guardiola sotto la guida di Enzo Maresca, ospitando il Bournemouth di Marco Rose. Il Liverpool, con Andoni Iraola come successore di Arne Slot, farà il suo debutto sul campo del Newcastle. Anche il Chelsea ha un nuovo tecnico: Xabi Alonso, che esordirà lunedì 24 agosto nel derby londinese contro il Fulham.

Regolamento e tempi di gioco

La Premier League ha confermato significative modifiche regolamentari per la stagione 2026-27.

I criteri di valutazione delle tirate di capelli saranno più proporzionati: non ogni episodio comporterà automaticamente l’espulsione, ma verranno considerati intenzionalità e livello di forza. Un cartellino rosso sarà previsto per azioni chiare, deliberate e con forza eccessiva, mentre un giallo sanzionerà episodi privi di brutalità. Maggiore attenzione sarà riservata alle trattenute in area di rigore durante calci piazzati e situazioni da palla inattiva. Per contrastare le perdite di tempo e limitare i timeout tattici dei portieri, è stato introdotto un conto alla rovescia di cinque secondi per i rinvii dal fondo e i calci d’angolo: in caso di ritardo, il possesso sarà assegnato alla squadra avversaria.

Ulteriori novità includono l’obbligo per i giocatori che ricevono cure in campo di lasciare il terreno di gioco per almeno un minuto e un limite di dieci secondi per l’uscita dei sostituti, con penalità in caso di superamento.