La nazionale femminile di calcio è in raduno a Tirrenia, preparandosi per la penultima gara di qualificazione al Mondiale 2027. L'incontro, in programma venerdì prossimo a Pisa, vedrà le Azzurre affrontare la Serbia. Il tecnico Andrea Soncin ha sottolineato l'importanza del match e l'energia che la città toscana potrà trasmettere, puntando sull’entusiasmo del pubblico.

Match cruciale all'Arena Garibaldi

La partita contro la Serbia si terrà all'Arena Garibaldi di Pisa, scelta per il suo sostegno alle Azzurre. Soncin ha dichiarato: "Siamo molto contenti di giocare all’Arena Garibaldi.

Sarà un match determinante e abbiamo scelto Pisa perché siamo certi che saprà spingere le ragazze". L'obiettivo è vincere per puntare al primo posto nel Gruppo 1, garantendo la qualificazione diretta al Mondiale in Brasile. Il risultato dipenderà anche dalla sfida tra Danimarca e Svezia.

Fiducia e identità di gioco

Soncin ha evidenziato la fiducia nei valori dello spogliatoio. "Abbiamo grande fiducia nei valori presenti all’interno dello spogliatoio e sentiamo l’obbligo di mettere in mostra la miglior versione di noi stesse. Siamo qui perché vogliamo arrivare a disputare una possibile finale con la Svezia", ha affermato. Il raduno è stato strutturato per un lavoro individualizzato, rispettando l'identità e i principi di gioco.

Pisa "Città Azzurra" per la Nazionale

In occasione della gara del 5 giugno, la FIGC ha promosso iniziative per rendere Pisa una Città Azzurra. Lo stadio Arena Garibaldi – Romeo Anconetani ospiterà l'incontro alle ore 18:15. La Federazione, con il Comitato Regionale Toscana LND, ha predisposto la distribuzione di biglietti gratuiti per gruppi sportivi. Le modalità di richiesta sono dettagliate, scadenza 3 giugno. L'iniziativa mira a favorire la partecipazione e promuovere valori come il tifo corretto e l’inclusione.