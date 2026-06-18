Il Rally di Roma Capitale 2026 si prepara a una nuova edizione ricca di novità, in programma dal 3 al 5 luglio. L'evento, valido per il FIA European Rally Championship e il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, è stato presentato in Campidoglio e promosso da Motorsport Italia, con l'ideazione di Max Rendina. La manifestazione, frutto di una forte sinergia istituzionale, coinvolge attivamente la Regione Lazio, il Ministero per lo Sport e i Giovani, Roma Capitale, l'Automobile Club d’Italia, ACI Sport, Sport e Salute, il CONI e la Polizia Locale di Roma Capitale, con l'obiettivo di valorizzare il territorio e rafforzare il legame tra sport e promozione turistica.

L'edizione 2026 rappresenta un passaggio cruciale nella crescita della gara, a dieci anni dall’ingresso nel FIA European Rally Championship. Il progetto, profondamente rinnovato, tocca logistica, percorso ed esperienza per il pubblico. Tra le principali novità spicca il ritorno dell’EUR come cuore operativo: il Salone delle Fontane ospiterà l'Aeroitalia Rally HQ e il Media Center, con oltre 1.000 metri quadrati dedicati alle attività organizzative. Il parco assistenza sarà situato a pochi passi dal Colosseo Quadrato, creando un sistema logistico compatto ed efficiente. Per la prima volta, il service park accoglierà una Fan Zone dedicata ad appassionati e famiglie, con intrattenimento, iniziative educative e momenti di sensibilizzazione su sicurezza stradale e sostenibilità ambientale.

L’evento vanta il massimo riconoscimento dal FIA Environmental Accreditation Programme, con le prestigiose tre stelle FIA.

Roma protagonista e percorso rinnovato

Roma sarà protagonista come mai prima d’ora. Venerdì 3 luglio, gli equipaggi attraverseranno il centro storico in una suggestiva parata dall’EUR fino al Colosseo. Alle 20:00, la cerimonia ufficiale di partenza da Via degli Annibaldi darà il via alla prova speciale spettacolo “Colosseo – ACI Roma”, disputata nell’area di Colle Oppio con il monumento simbolo della città a fare da sfondo. Il finale della manifestazione sarà completamente rinnovato: il podio conclusivo verrà ospitato per la prima volta in Via della Conciliazione, con la Basilica di San Pietro a fare da cornice alla premiazione.

A suggellare questo momento storico, il sorvolo della Pattuglia Acrobatica Nazionale Frecce Tricolori è previsto per domenica 5 luglio alle 18:30, grazie alla collaborazione con l'Aeronautica Militare.

Dal punto di vista sportivo, il percorso 2026 è stato completamente ridisegnato, con prove speciali nuove o profondamente rivisitate che interesseranno in particolare il territorio reatino. Questa scelta è condivisa con le amministrazioni locali e legata sia all'attività di osservazione FIA, in vista del calendario FIA World Rally Championship 2027, sia alla volontà di proporre tratti inediti. Il progetto territoriale prevede già dal 2027 il ritorno in Ciociaria, area che ha contribuito in modo determinante alla crescita e al successo del Rally di Roma Capitale.

La “Tuscolo”, sede della Qualifying Stage, partirà nel cuore di Frascati, sviluppandosi tra salite, cambi di ritmo e una discesa tecnica.

Impegno sociale e sfida internazionale

Accanto alle attività sportive, l'Aeroitalia Rally HQ presso il Salone delle Fontane sarà anche il centro di una serie di iniziative dedicate a salute, prevenzione, sicurezza ed educazione stradale. Mercoledì 1 luglio si terrà il talk “La prevenzione corre con noi”, focalizzato sulla prevenzione medica, mentre giovedì 2 luglio sarà la volta del panel “Muoversi senza rischi: il futuro della mobilità urbana”, incentrato su sicurezza e responsabilità. Nella stessa giornata è prevista la conferenza stampa di presentazione ufficiale di “Italy vs France”, una gara nella gara che, grazie alla collaborazione tra FFSA e Automobile Club d’Italia, vedrà sfidarsi alcuni dei migliori piloti italiani e francesi.

Geronimo La Russa, presidente dell'Automobile Club d’Italia, ha dichiarato: “Il Rally di Roma Capitale rappresenta per l’Italia dei motori una vetrina internazionale importante. Nel 2026 si conferma non solo gara, ma laboratorio di eccellenza sportiva dove i migliori piloti si sfidano su strade tecniche e spettacolari”. L'evento si conferma così uno dei più innovativi e strutturati del panorama rallystico europeo, con Roma e il Lazio al centro di una manifestazione di rilievo internazionale.