Un cambio di guida tecnica per l'Italbasket è stato annunciato in vista della terza finestra di qualificazione ai Mondiali 2027. Il commissario tecnico Luca Banchi sarà assente per importanti motivi familiari. La Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) ha quindi affidato la responsabilità di capo allenatore a Marco Ramondino, che guiderà gli azzurri in questo cruciale appuntamento del percorso verso la Coppa del Mondo.

Il Raduno e le Sfide Cruciali per l'Italbasket

Il raduno di preparazione della Nazionale italiana di basket è iniziato al Centro di Preparazione Olimpica di Roma.

Gli azzurri si stanno preparando per le ultime due gare della prima fase di qualificazione ai Mondiali 2027: il 2 luglio in Islanda e il 5 luglio alla Virtus Arena di Bologna contro la Lituania. Precedentemente, la squadra disputerà due amichevoli internazionali: il 24 giugno a Gorizia contro la Croazia e il 27 giugno a Celje contro la Slovenia. Questi impegni sono cruciali per affinare la condizione e le strategie in vista delle sfide ufficiali.

Lo Staff Tecnico a Supporto di Marco Ramondino

A fianco del neo-capo allenatore Marco Ramondino, lo staff tecnico accoglie Riccardo Fois. La sua presenza è significativa, dato che Fois ha recentemente conquistato il prestigioso anello NBA con i New York Knicks.

Questa esperienza di altissimo livello sarà un valore aggiunto per la Nazionale. Fois si unirà al gruppo azzurro nei prossimi giorni, portando le sue competenze e un importante bagaglio tecnico per la squadra impegnata nelle qualificazioni mondiali.

Il Percorso dell'Italia nelle Qualificazioni ai Mondiali FIBA 2027

Le qualificazioni ai Mondiali FIBA 2027 si articolano in sei "finestre" di gioco, distribuite tra novembre 2025 e marzo 2027, secondo il format stabilito dalla FIBA per il percorso verso la Coppa del Mondo. L'Italia è inserita nel Girone D, insieme a Lituania, Islanda e Gran Bretagna. Per accedere alla fase successiva, la Nazionale azzurra dovrà piazzarsi tra le prime tre squadre del girone, un obiettivo cruciale per il cammino verso la rassegna iridata.