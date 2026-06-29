I Toronto Raptors e i Los Angeles Clippers hanno avviato concrete trattative per un potenziale scambio che riporterebbe Kawhi Leonard in Canada, dove ha conquistato il titolo NBA nel 2019. Le discussioni tra i due club si sono intensificate nel corso del fine settimana, segnalando un passo significativo verso una possibile riunione tra il giocatore e la franchigia di Toronto.

Il contesto dell’operazione

Kawhi Leonard, attualmente sotto contratto con i Clippers, è al centro di speculazioni di mercato. La sua situazione contrattuale, con l'accordo in scadenza, unita alla sua dichiarata apertura a firmare un'estensione contrattuale esclusivamente con i Raptors o i San Antonio Spurs, rende l'ipotesi di uno scambio con Toronto particolarmente concreta e plausibile.

Sebbene i Clippers abbiano una preferenza per mantenere il giocatore, la loro disponibilità a valutare offerte adeguate indica una flessibilità strategica.

La proposta di scambio

Nell'ambito delle discussioni, i Raptors avrebbero espresso la preferenza di includere Brandon Ingram nella proposta di scambio, piuttosto che R.J. Barrett. Questa scelta è motivata principalmente da considerazioni di compatibilità salariale. Ingram detiene un contratto triennale del valore di 120 milioni di dollari, mentre Barrett si trova in scadenza e il suo ingaggio rappresenta circa il 18% del tetto salariale, a fronte del 24,2% di Ingram. La differenza nei contratti gioca un ruolo chiave nella definizione del pacchetto di scambio.

Il quadro più ampio

Queste trattative si inseriscono in un periodo di ringiovanimento per i Los Angeles Clippers. La squadra ha già intrapreso una fase di ricostruzione, con scambi significativi come quello che ha visto James Harden partire in cambio di Darius Garland, e Ivica Zubac scambiato per Bennedict Mathurin e future scelte al draft. Nonostante Kawhi Leonard abbia disputato una delle sue migliori stagioni individuali nel 2025-26, il suo futuro a Los Angeles appare incerto. La sua chiara volontà di estendere il contratto solo con i Raptors o gli Spurs restringe notevolmente il ventaglio delle sue possibili destinazioni, rafforzando ulteriormente l'ipotesi di un ritorno a Toronto.

Conclusione

Le conversazioni in atto tra Raptors e Clippers rappresentano un passo concreto verso un possibile e atteso ritorno di Kawhi Leonard in Canada. Nonostante la preferenza iniziale dei Clippers di trattenere il giocatore, l'evoluzione della loro strategia di ringiovanimento e la ferma volontà di Leonard di firmare un'estensione contrattuale solo con Toronto o San Antonio rendono l'operazione di scambio altamente credibile. Resta da vedere se le parti riusciranno a finalizzare un accordo che soddisfi tutte le esigenze e le aspettative coinvolte in questa complessa trattativa NBA.