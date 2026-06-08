La Red Bull Cliff Diving World Series 2026 ha segnato un momento significativo con la sua seconda tappa, svoltasi per la prima volta nella storia del circuito a St. Petersburg, in Florida. Dopo l'emozionante esordio a Bali, l'evento americano ha richiamato un'affluenza straordinaria, con circa cinquantamila spettatori che hanno seguito le spettacolari evoluzioni sia da terra che dalle acque circostanti. Questa tappa non solo ha dato il via ufficiale alla fase europea della stagione, ma ha anche offerto uno spettacolo indimenticabile, caratterizzato da una storica doppietta per gli Stati Uniti, come anticipato dal sottotitolo.

Trionfo Storico per gli Atleti Statunitensi

La competizione in Florida si è rivelata una giornata memorabile per gli Stati Uniti, con gli atleti di casa che hanno realizzato una performance senza precedenti. Per la prima volta nella storia della serie, due americani hanno conquistato la vittoria nello stesso evento: Kaylea Arnett e James Lichtenstein hanno dominato le rispettive categorie. Nella gara femminile, dalla piattaforma dei ventuno metri, Kaylea Arnett ha trionfato con un punteggio di 361,45 punti, superando di un solo decimo l'agguerrita campionessa australiana Rhiannan Iffland, che ha chiuso al secondo posto con 361,35 punti. Il podio femminile è stato completato da un'altra atleta statunitense, Lisa Faulkner, che ha conquistato la terza posizione con 345,90 punti, consolidando il successo americano.

Anche nella categoria maschile, il pubblico ha assistito a una prestazione eccezionale. James Lichtenstein ha conquistato la vittoria con un totale di 429,60 punti, imponendosi su avversari di calibro internazionale come Aidan Heslop, vincitore della tappa inaugurale di Bali, e il rumeno Constantin Popovici. Il momento clou della sua gara è stato l'ultimo tuffo, un Back 5 Somersaults Tuck, che ha ricevuto un impressionante punteggio di 9 dai giudici, venendo unanimemente riconosciuto come il miglior tuffo dell'intera competizione.

La Performance Italiana e le Classifiche Generali

L'Italia è stata rappresentata dal tuffatore Davide Baraldi, che ha partecipato alla tappa in Florida come wildcard.

Baraldi, reduce da un eccellente secondo posto alla World Aquatics High Diving World Cup, ha dimostrato il suo valore chiudendo al sesto posto con un punteggio di 361,85 punti. Questo significativo risultato potrebbe aprirgli le porte per un'ulteriore wildcard, permettendogli di competere nella prestigiosa tappa italiana di Polignano a Mare, attesa con grande interesse dal 25 al 27 settembre.

Sul fronte delle classifiche generali, la situazione rimane avvincente. Nella categoria femminile, la campionessa Rhiannan Iffland mantiene saldamente la leadership con 37 punti, seguita a pari merito da Kaylea Arnett e Molly Carlson, entrambe con 25 punti. Tra gli uomini, Aidan Heslop conserva la testa della classifica con 36 punti, ma è tallonato da vicino da James Lichtenstein, secondo con 34 punti, e da Jonathan Paredes, che occupa la terza posizione con 22 punti.

Il Calendario del Circuito: Prossime Tappe Europee

Dopo l'entusiasmante appuntamento in Florida, la Red Bull Cliff Diving World Series si prepara a spostarsi nel continente europeo per le prossime sfide. Il calendario prevede un'intensa serie di eventi: il 27 giugno gli atleti si esibiranno in spettacolari tuffi dal tetto dell'iconica Opera House di Copenhagen. Successivamente, il circuito farà tappa a Mostar, prima di approdare finalmente in Italia, nella suggestiva cornice di Polignano a Mare, dove le gare si svolgeranno dal 25 al 27 settembre, promettendo un finale di stagione ricco di emozioni.