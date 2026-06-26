La Red Bull - BORA - hansgrohe ha rotto gli indugi ufficializzando gli otto uomini che sabato 4 luglio prenderanno il via da Barcellona per il Tour de France 2026. La corazzata tedesco-austriaca lancia un messaggio chiarissimo alle rivali: l'unico, grande obiettivo è la classifica generale. Nessun compromesso, nessuna volata. La squadra ha infatti deciso di escludere i velocisti Jordi Meeus e Danny van Poppel, sacrificando le tappe pianeggianti per costruire un gruppo di scalatori e passisti totalmente votato ai due leader.

Tattica a due punte: Remco e Florian per la Maglia Gialla

La decisione più importante riguarda la doppia leadership che guiderà la squadra sulle strade francesi. Da un lato il talento e l'ambizione di Remco Evenepoel, dall'altro la solidità e la crescita esponenziale di Florian Lipowitz. Una mossa strategica che punta anche a sfruttare quelle situazioni in cui la squadra potrebbe trovarsi in superiorità numerica nelle fasi più calde.

Il Direttore Sportivo Zak Dempster, ha spiegato così la filosofia dietro questa selezione:

"Il Tour de France non si vince più solo con un corridore fantastico, ma con una squadra fantastica. Crediamo di essere una delle squadre più complete all'inizio a Barcellona.

Con Remco e Florian, abbiamo due leader che hanno già dimostrato in passato di poter salire sul podio. Entrambi hanno punti di forza diversi, il che può darci opzioni tattiche più decisive."

C'è Mattia Cattaneo: una squadra di altissimo livello

Tra gli otto scelti figura anche un pezzo d'Italia: Mattia Cattaneo. Il corridore bergamasco sarà una pedina fondamentale sia nei tratti di pianura e vento, sia come ultimo vagone per supportare i capitani quando che la strada si impenna decisamente.

Accanto a lui, il roster vanta una qualità eccellente in ogni reparto. L'ex vincitore del Giro Jai Hindley e il belga Maxim Van Gils garantiranno qualità e protezione in montagna, mentre l'esperienza di Jan Tratnik, l'energia di Nico Denz e il motore di Tim van Dijke completeranno un treno perfetto per blindare i capitani in ogni frazione.

La formazione ufficiale per il Tour de France 2026: