La città di Rimini piange la scomparsa di Igor Protti, il suo “bomber” per eccellenza, ricordato con profonda commozione e dolore. Il sindaco Jamil Sadegholvaad ha espresso il cordoglio, sottolineando come le ultime volontà di Protti ne definiscano la straordinaria caratura di uomo e un messaggio di gratitudine e speranza.

Le sue leggendarie imprese sui campi da calcio italiani furono visibili, ma il sindaco ha rimarcato che il cuore di Igor fu molto più grande dei suoi successi.

Il Sigismondo d’Oro: tributo a campione e uomo

Nel 2003, il Comune di Rimini conferì a Protti il prestigioso Sigismondo d’Oro.

Il riconoscimento fu assegnato per aver dimostrato, nella sua carriera, la serietà dell'uomo, l'impegno e le doti di campione, testimoniando i valori etici legati allo sport.

Esempio di positività e coraggio

Sadegholvaad ha descritto Protti come una “persona bellissima”, con un atteggiamento costantemente positivo verso la vita. Non si è mai “montato la testa” nei periodi esaltanti, né si è “abbattuto” di fronte ai problemi. Il coraggio con cui ha affrontato il doloroso percorso della malattia lo ha reso un esempio. Protti fu anche un rapace bomber, unico capocannoniere nei campionati di Serie A, B e C.

L'ultimo saluto: un invito alla fiducia

Concludendo il suo ricordo, il sindaco ha invitato la città, oggi in lacrime, a “leggere e rileggere quanto ci ha lasciato Igor nel suo ultimo saluto”. Questo è un invito a guardare sempre avanti, con fiducia e amore, nonostante la vita sia un “turbinoso alternarsi di cose belle e dolorose”. Un'eredità di speranza e resilienza.