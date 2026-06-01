Rio de Janeiro si immerge nell'atmosfera dei prossimi Mondiali, proponendo un ricco calendario di iniziative che celebrano la gloriosa storia del calcio brasiliano e delle Coppe del Mondo. La città si anima con esposizioni uniche di cimeli storici, maglie autografate e tour esclusivi del leggendario Maracanã, offrendo a residenti e turisti un'esperienza indimenticabile in vista del torneo.

La mostra “Paixão Nacional”: un viaggio nella storia del calcio

Dal 5 al 14 giugno, il centro commerciale Fashion Mall di São Conrado ospiterà la mostra “Paixão Nacional”.

Questa straordinaria collezione, curata da Alex Braga, riunisce circa 250 pezzi che narrano l'epopea della Nazionale brasiliana e dei Mondiali dal 1930 a oggi. Tra gli oggetti più significativi spiccano il pallone utilizzato da Neymar nel suo debutto con la Seleção, il passaporto del difensore Domingos da Guia relativo ai Mondiali del 1938 e preziose maglie autografate da icone del calibro di Pelé, Garrincha e Romário. È un vero e proprio viaggio attraverso la memoria e le vittorie che hanno plasmato l'identità del calcio brasiliano.

Il leggendario Maracanã: un'esperienza immersiva

Il Maracanã, tempio sacro del calcio e scenario indimenticabile delle finali mondiali del 1950 e del 2014, continua a essere una delle attrazioni più visitate di Rio.

Nell'ultimo anno, circa 420.000 persone hanno partecipato ai suoi tour guidati, che offrono un accesso privilegiato ai "dietro le quinte" dello stadio. Il percorso immersivo include la visita agli spogliatori, alle tribune, alla sala stampa e all'area storica del complesso. I visitatori possono ammirare esposizioni di maglie della Seleção dagli anni Trenta agli anni Sessanta, palloni d'epoca, scarpe da gioco e bandiere storiche di varie epoche. Il momento culminante del tour è l'ingresso sul prato sacro, preceduto da un coinvolgente video introduttivo che accresce l'emozione dell'esperienza. Un'altra tappa imperdibile è la celebre "Hall of Fame" del Maracanã, dove sono impresse le impronte dei piedi di leggende assolute come Pelé, Garrincha, Zico, Ronaldo, Zagallo e Carlos Alberto Torres, testimoniando in modo tangibile la grandezza e la storia del calcio brasiliano.