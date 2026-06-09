Serena Williams è tornata a calcare i campi da tennis professionistici dopo un’assenza di quasi quattro anni, conquistando una vittoria nel torneo di doppio del Queen’s Club. La 44enne statunitense, ex numero uno del mondo, ha trionfato insieme alla giovane canadese Victoria Mboko, dimostrando ancora una volta la sua potenza e determinazione. Il punteggio finale di 7-6(2), 6-2 contro le terze teste di serie Nicole Melichar-Martinez ed Erin Routliffe ha sigillato un ritorno atteso e celebrato, con Williams che ha chiuso il match con due ace consecutivi e un servizio vincente.

La campionessa, che non giocava una partita ufficiale dal 2022, ha affrontato la sfida davanti a un pubblico numeroso ed entusiasta all’Andy Murray Arena. Al termine dell’incontro, Serena ha dichiarato: "Penso di essere stata nervosa, ma non ci ho pensato troppo. Ho solo pensato a divertirmi, e oggi mi sono davvero divertita". La vittoria è stata festeggiata in famiglia, con il marito Alexis Ohanian e le due figlie, Olympia e Adira. Per Adira, in particolare, è stata la prima volta sugli spalti a vedere la madre in campo, un momento speciale che ha aggiunto un tocco personale al suo rientro.

Un Ritorno Emozionante e Pieno di Potenza

Il match ha messo in evidenza la straordinaria potenza di Williams, con un servizio che ha raggiunto i 120 miglia orarie, e una sorprendente reattività.

Nonostante qualche errore di piede, comprensibile dopo la lunga inattività, la sua performance ha impressionato. Il pubblico ha risposto con una standing ovation, sottolineando il valore simbolico del suo ritorno in uno dei club più iconici di Londra. "Non avevo mai giocato qui, era sempre solo per gli uomini. È stato davvero speciale giocare in un posto così iconico", ha raccontato Williams, condividendo l'emozione di una giornata vissuta con leggerezza, scherzando anche sulle richieste delle figlie dopo la partita.

La sua compagna di doppio, Victoria Mboko, non ha nascosto l'ammirazione per la leggenda del tennis: "Pensavo si muovesse benissimo. C’è stato un colpo in particolare, in corsa sul rovescio, che mi ha fatto pensare: ‘Oh mio Dio, ce l’ha ancora’".

Serena, con la sua consueta modestia, ha valutato la propria prestazione con un "C meno", aggiungendo: "Ma considerando tutti gli elementi, il ritorno sull’erba dopo quattro anni non è semplice. Nel complesso penso sia stato decente". Questa auto-valutazione, seppur critica, riflette la sua costante ricerca della perfezione.

Prospettive Future e L'Impatto di una Leggenda

La vittoria al Queen’s Club riaccende l'interesse sul futuro di Serena Williams. La campionessa, detentrice di 23 titoli del Grande Slam in singolare e 14 in doppio, non ha ancora preso una decisione definitiva sulla sua partecipazione a Wimbledon, il cui inizio è previsto per il 29 giugno. "È solo un giorno alla volta... Ho ancora un po’ di tempo per decidere", ha spiegato, lasciando aperte diverse possibilità.

Williams è attesa anche al torneo di doppio di Berlino la prossima settimana, e tra gli appassionati cresce l'attesa per un possibile ritorno in singolare o una nuova partnership con la sorella Venus per un ultimo saluto agli US Open.

Il rientro di Serena Williams rappresenta un momento di grande rilevanza per il tennis femminile. Il suo impatto va oltre il mero risultato sportivo, toccando la sfera mediatica e simbolica di una delle più grandi atlete di tutti i tempi. La sua presenza in campo, accolta con un entusiasmo contagioso da pubblico e addetti ai lavori, conferma ancora una volta il suo ruolo centrale e la sua influenza duratura nel panorama internazionale dello sport.