Il presidente del Campobasso, Matt Rizzetta, ha fornito importanti chiarimenti sul futuro del club e sulle voci di mercato che lo hanno riguardato. Durante una conferenza stampa odierna, undici giugno, all’Axum Molinari Stadium di Campobasso, Rizzetta ha categoricamente affermato che l’ipotesi di un’operazione legata al Napoli “in questo momento non è fattibile”, dissipando le speculazioni più recenti.

Le dichiarazioni del presidente hanno delineato un quadro preciso. Rizzetta ha ribadito che l’acquisizione del Napoli, sebbene discussa, non rientra nelle possibilità attuali.

Ha però aperto uno scenario differente, rivelando un concreto interesse per l’acquisizione della Reggina. “Ho un rapporto familiare con Reggio Calabria”, ha spiegato, evidenziando un legame personale che rende l’operazione degna di considerazione. Questa apertura suggerisce una strategia di espansione nel calcio italiano oltre le dinamiche del Campobasso.

Nonostante le valutazioni su altri club, Rizzetta ha rassicurato i tifosi e la piazza di Campobasso sul futuro della società. “Voglio bene al Campobasso, abbiamo già pensato al futuro, se sarò io il presidente o qualcun altro”, ha dichiarato. Ha garantito che, in caso di un suo eventuale allontanamento, la società sarà lasciata “in mani sicure con un futuro ambizioso e solido”.

Questa promessa sottolinea l’impegno per stabilità e crescita del club molisano, indipendentemente dalla sua guida diretta.

Le opzioni strategiche per il Campobasso

Il presidente Rizzetta ha illustrato tre possibili scenari per il futuro del Campobasso, con un approccio strategico. La prima opzione prevede la sua permanenza alla guida del club, mantenendo l’attuale assetto. Una seconda possibilità contempla l’assunzione di un ruolo esterno alla società, che gli permetterebbe di influenzare le decisioni senza coinvolgimento diretto. Infine, la terza ipotesi è una “eventuale cessione” del club.

Rizzetta non ha celato la possibilità di quest’ultima eventualità, ma ha aggiunto una rassicurazione fondamentale: “Non lo nego, in caso accadesse abbiamo già deciso che la società deve rimanere in mani sicure con una ‘persona di famiglia’ che abbiamo già individuato”.

Questa affermazione evidenzia una pianificazione attenta per salvaguardare gli interessi del Campobasso, affidandolo a figure di fiducia. Il processo decisionale sarà condotto con calma: “Abbiamo un intero anno per valutare queste cose a mente fredda e senza fretta”, ha concluso, indicando un orizzonte temporale ampio.

Il contesto delle indiscrezioni sul Napoli

Le dichiarazioni di Matt Rizzetta si inseriscono in un periodo di numerose indiscrezioni e voci su possibili operazioni finanziarie che avrebbero coinvolto il Napoli e altri club. Il presidente del Campobasso ha sentito la necessità di intervenire pubblicamente per fare chiarezza e riportare l’attenzione sugli obiettivi e la stabilità del suo club.

La sua enfasi su un approccio ponderato e sulla necessità di prendersi un anno per le decisioni future mira a dissipare incertezze e garantire trasparenza.

In questo contesto, era emersa l'associazione del gruppo americano guidato da Rizzetta a una presunta offerta di due miliardi di euro per l’acquisizione del Napoli. Tale proposta è stata però categoricamente respinta dal presidente del club partenopeo, Aurelio De Laurentiis, che ha ribadito che la società non è in vendita. L’operazione non ha mai superato le fasi iniziali di discussione, non raggiungendo la fase di due diligence formale e non proseguendo oltre le prime interlocuzioni. Questo conferma la posizione di Rizzetta sulla non fattibilità attuale.