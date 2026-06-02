Il Roland Garros ha vissuto una giornata cruciale per il tennis italiano lunedì 1 giugno, quando tre atleti azzurri – Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi – sono scesi in campo per gli ottavi di finale, puntando a conquistare un prestigioso posto tra i migliori otto del torneo parigino.

Le sfide degli ottavi di finale

La giornata di gare si era aperta sul campo Philippe-Chatrier con la sfida tra Flavio Cobolli e lo statunitense Zachary Svajda. A seguire, sul Suzanne-Lenglen, Matteo Berrettini aveva affrontato Juan Manuel Cerundolo, mentre Matteo Arnaldi aveva chiuso il programma contro Frances Tiafoe.

Le speranze italiane dopo l'eliminazione di Sinner

Dopo la precoce eliminazione di Jannik Sinner, le speranze dell'Italia si erano concentrate su questi tre tennisti. Cobolli, numero 14 del mondo, era considerato nettamente favorito contro Svajda, numero 85, che non aveva mai raggiunto un traguardo così avanzato in uno Slam. Arnaldi, numero 104, si trovava di fronte un avversario ostico, Tiafoe, numero 22, con un bilancio di uno a uno nei precedenti incontri. Per Berrettini, numero 105, reduce da anni difficili a causa di infortuni, la partita contro Cerundolo, numero 56 e giustiziere di Sinner nel turno precedente, rappresentava una significativa opportunità di rilancio.

Una giornata storica per il tennis azzurro

L'obiettivo era ambizioso: per la prima volta nell’Era Open, l’Italia avrebbe potuto schierare tre giocatori nei quarti di finale di un torneo del Grande Slam. Cobolli, Berrettini e Arnaldi avevano così l'opportunità di scrivere una pagina importante nella storia del tennis italiano.

I risultati e il cammino verso i quarti

La giornata si è rivelato trionfale per i colori azzurri. Flavio Cobolli ha superato Zachary Svajda con il punteggio di 6-2, 6-3, 6-7(3), 7-6(5). Questa vittoria gli ha permesso di raggiungere il suo secondo quarto di finale in uno Slam, dopo l'impresa di Wimbledon nell’anno precedente. Il suo prossimo avversario sarà Felix Auger-Aliassime o Alejandro Tabilo, in una sfida che deciderà un posto in semifinale.

Anche Matteo Berrettini ha conquistato la vittoria, battendo Juan Manuel Cerundolo con un netto 6-3, 7-6(2), 7-6(6). Per Berrettini, questo successo ha segnato il ritorno ai quarti di finale a Parigi, un traguardo che non raggiungeva dal 2021, confermando il suo recupero dopo un periodo difficile.

Infine, Matteo Arnaldi ha completato il successo italiano trionfando in una maratona di cinque set contro Frances Tiafoe. Il punteggio finale di 7-6(5), 6-7(5), 3-6, 7-6(3), 6-4 ha assicurato la presenza di almeno un italiano in semifinale, coronando una giornata memorabile per il tennis nazionale.