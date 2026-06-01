Parigi, 1 giugno 2026 – Il Roland Garros vede protagonisti gli italiani. Matteo Berrettini affronta l'argentino Juan Manuel Cerundolo negli ottavi di finale. Intanto, Flavio Cobolli ha già conquistato l'accesso ai quarti, mentre Matteo Arnaldi scenderà in campo in serata.

Berrettini-Cerundolo: confronto inedito

La sfida tra Matteo Berrettini e Juan Manuel Cerundolo. Berrettini arriva a questo turno dopo una maratona vinta al quinto set contro Francisco Comesana nei sedicesimi. Il suo avversario, Cerundolo, ha eliminato a sorpresa Jannik Sinner al secondo turno.

Non esistono precedenti incontri tra i due.

Cobolli e Arnaldi: gli altri azzurri

Flavio Cobolli, decima testa di serie, ha superato l'americano Zachary Svajda in quattro set, qualificandosi per i quarti. Cobolli ha commentato: "Un'aria diversa", aggiungendo che "qui si gioca sulla mia superficie" e che "sognare non è mai sbagliato". In serata, Matteo Arnaldi affronterà Frances Tiafoe, numero diciannove del seeding.

La giornata italiana al Roland Garros

La giornata vede tre azzurri protagonisti: Flavio Cobolli già qualificato, Matteo Berrettini in campo tra i match centrali e Matteo Arnaldi in serata. L'Italia spera in successi, con i quarti di finale che incombono.

Programmazione TV

La partita tra Berrettini e Cerundolo è in programma come terzo match della giornata, dopo Potapova-Kalinskaya e Keys-Shnaider. La diretta sarà trasmessa su Eurosport 1, Eurosport 2, DAZN, Discovery Plus, HBO Max, Tim Vision e Prime Video Channels.