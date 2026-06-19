La Federazione Pugilistica Italiana si prepara a celebrare i suoi 110 anni di storia con un evento di punta nella capitale. Il “Roma Boxing Night”, in programma il 4 luglio al PalaTiziano, rappresenta il momento clou delle celebrazioni e promette una serata indimenticabile per gli appassionati della nobile arte. L'evento, organizzato in collaborazione con The Art of Fighting e De Carolis Promotions, gode del prestigioso patrocinio del CONI e del significativo sostegno del Ministro per lo Sport e i Giovani, oltre che dell’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale.

Il presidente della Federpugilato, Flavio D’Ambrosi, ha anticipato che sarà “una serata fantastica” destinata a “scrivere un altro pezzo di storia” della boxe italiana.

Una serata storica per la boxe italiana

Il presidente della Federpugilato, Flavio D’Ambrosi, ha espresso grande entusiasmo per l'imminente appuntamento, definendo il “Roma Boxing Night” come “un vero e proprio film” in cui i protagonisti assoluti saranno i pugili italiani. Questa serata, ha sottolineato D’Ambrosi, si inserisce perfettamente nel contesto delle celebrazioni per i 110 anni della Federazione, rappresentando un'occasione unica per aggiungere un nuovo, significativo capitolo alla gloriosa storia della nobile arte italiana.

L'attesa è palpabile per un evento che si preannuncia ricco di emozioni e di grande valore sportivo.

I prestigiosi titoli in palio al PalaTiziano

Il cartellone del “Roma Boxing Night” si preannuncia ricco di sfide avvincenti e di grande importanza. Il main event vedrà confrontarsi per la prestigiosa cintura EBU Silver dei pesi gallo due atleti di spicco: Mauro Forte, determinato a “dare il massimo” contro un avversario di calibro internazionale, e Vincenzo Picardi, medaglia di bronzo olimpica, pronto a “far vedere quanto valgo” sul ring romano. L'incontro promette scintille e un alto livello tecnico.

Nel co-main event, l'attenzione sarà puntata sul titolo italiano dei pesi medi, con Francesco Faraoni che cercherà di conquistare la cintura contro l'esperto Giovanni Rossetti.

Un altro momento clou della serata sarà la difesa del titolo mondiale IBO dei pesi leggeri femminili: la campionessa italiana Pamela Noutcho salirà sul ring per difendere la sua cintura contro la sfidante Jenny Tulca, in un match che si preannuncia intenso e combattuto.

Infine, per il titolo italiano dei pesi massimi, si assisterà a uno scontro tra due pugili ancora imbattuti: Antonio Carlesimo e Angelo Morejon, entrambi con un impressionante record di 10 vittorie e nessuna sconfitta. Carlesimo ha già dichiarato le sue intenzioni, affermando che la strategia del suo avversario sarà quella di “evitare lo scambio”, ma ha garantito: “Sarò io ad attaccare per tutte le riprese, mi sto allenando come se dovessi andare al fronte”.

Un incontro che promette potenza e determinazione fin dal primo gong.

Il percorso celebrativo dei 110 anni della Federpugilato

Il “Roma Boxing Night” si inserisce in un più ampio calendario di eventi che hanno scandito le celebrazioni per i 110 anni della Federazione Pugilistica Italiana. Il percorso commemorativo ha preso il via il 2 marzo con un significativo evento tenutosi al Salone d’Onore del CONI. In tale occasione, il presidente Flavio D’Ambrosi aveva ripercorso i gloriosi successi del movimento pugilistico nazionale, evidenziando un palmarès di 48 medaglie olimpiche, 42 titoli mondiali professionistici e ben 139 titoli europei. D’Ambrosi aveva inoltre enfatizzato il profondo ruolo sociale della boxe, descrivendola come un vero e proprio “antibiotico alla sedentarietà” e un potente strumento di inclusione, capace di forgiare non solo atleti ma anche cittadini.

Durante l'evento inaugurale erano stati preannunciati ulteriori appuntamenti di rilievo, tra cui l'organizzazione di una mostra dedicata alla storia della boxe, diverse iniziative culturali volte a valorizzare la disciplina e, in particolare, la “Capri Boxing Night”, fissata per il 25 luglio. Questi eventi testimoniano l'impegno della Federazione nel celebrare la propria storia e nel promuovere i valori dello sport su tutto il territorio nazionale.