Roma si conferma capitale mondiale del taekwondo ospitando la prima tappa del Grand Prix, evento che segna l'inizio della corsa olimpica verso Los Angeles 2028. Al Foro Italico, per quattro giorni, 367 atleti da 57 Paesi si sfideranno: 128 uomini e altrettante donne nelle gare principali, con l'integrazione, per la prima volta, del World Para Taekwondo Grand Prix (61 uomini e 50 donne). Durante la presentazione al Museo dell’Ara Pacis, Angelo Cito, presidente della Federazione Italiana Taekwondo (FITA), ha sottolineato l'elevato livello della competizione, definendo "ogni incontro come una finale" per gli azzurri.

La presenza del presidente della World Taekwondo ha confermato l'importanza internazionale dell'appuntamento.

Integrazione e Valore Sociale

Il Grand Prix di Roma si distingue per il suo valore sociale e umanitario. Sette giovani atlete siriane dal campo profughi di Azraq, in Giordania, parteciperanno, evidenziando l'impegno per l'integrazione. Diego Nepi Molineris, AD di Sport e Salute, ha definito l'evento "di prestigio e integrazione", esaltando il Foro Italico come "un luogo dove il mondo si unisce" e una "cittadella internazionale dello sport". Le autorità presenti hanno sottolineato la capacità organizzativa italiana, la pari dignità tra attività olimpica e paralimpica, e le future sfide di Roma.

La manifestazione si aprirà con una suggestiva cerimonia a Piazza di Spagna. L'assessore allo sport e grandi eventi, Onorato, ha preannunciato che "Le immagini faranno il giro del mondo".

Regolamento e Qualificazioni Olimpiche

La delegazione messicana, con atleti olimpici e paralimpici, è tra le più attese. Per loro, il Grand Prix di Roma è una delle tre tappe fondamentali per accumulare punti nel ranking olimpico (massimo 60 punti in palio), con qualificazioni che si chiuderanno il 31 dicembre 2027. Il nuovo regolamento dinamizza i combattimenti: nei dieci secondi finali, comportamenti passivi (evitare il confronto, cadere deliberatamente o uscire dall’area) comporteranno due punti all’avversario. La differenza di punteggio per la vittoria anticipata passa inoltre da dodici a quindici punti.