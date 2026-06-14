L'Assemblea generale annuale della World DanceSport Federation (WDSF) si è tenuta a Roma, un evento di risonanza internazionale che ha posizionato l'Italia al centro del panorama mondiale della danza sportiva. Ospitata dalla Federazione Italiana Danza Sportiva e Sport Musicali (Fidesm), l'importante incontro ha riunito delegati provenienti da ben 55 Paesi, sottolineando la centralità e l'influenza della capitale italiana per la disciplina. La presidente Fidesm, Laura Lunetta, ha evidenziato come questa occasione abbia permesso di “consolidare il ruolo dell’Italia” a livello globale.

Riforme e decisioni cruciali per la danza sportiva

Durante i lavori dell'assemblea, sono stati approvati aggiornamenti significativi, volti a rafforzare la struttura operativa della WDSF e a garantire maggiore trasparenza ed equità all'interno dello sport. Tra le decisioni chiave, spiccano il miglioramento degli strumenti di comunicazione istituzionale della WDSF, con l'introduzione di procedure più efficienti e nel pieno rispetto delle garanzie legali. Un altro punto fondamentale ha riguardato la definizione più chiara e rigorosa dei requisiti di eleggibilità e di nazionalità per la partecipazione degli atleti agli eventi internazionali di danza sportiva. Inoltre, è stato istituito un percorso ufficiale innovativo che consente agli atleti professionisti di danza sportiva (PD), una volta conclusa la loro carriera agonistica, di accedere alla prestigiosa licenza di giudice WDSF di categoria “B”, riconoscendo così la loro esperienza e competenza sul campo.

L'Italia al centro della scena internazionale

La presidente della Fidesm, Laura Lunetta, ha espresso grande soddisfazione per l'organizzazione dell'evento a Roma, definendola una “rilevante attestazione di fiducia” da parte della WDSF. Questo appuntamento ha rappresentato, a suo dire, un'opportunità strategica per l'Italia di rafforzare la propria posizione come attore di primo piano nel contesto globale della danza sportiva e degli sport musicali. La partecipazione di 55 delegazioni internazionali, il confronto costruttivo sulle riforme di governance e la celebrazione dei migliori talenti del settore hanno confermato la centralità e il successo di questa assemblea generale.

La World DanceSport Federation: un pilastro globale

La World DanceSport Federation (WDSF) si conferma l'organo di governo internazionale della danza sportiva, godendo del prestigioso riconoscimento del Comitato Olimpico Internazionale (CIO). Con sede in Svizzera e un'ampia rete di membri nazionali distribuiti in tutto il mondo, la federazione svolge un ruolo insostituibile nella promozione, regolamentazione e sviluppo della disciplina a livello globale, garantendo standard elevati e opportunità di crescita per gli atleti di ogni nazione che praticano la danza sportiva.