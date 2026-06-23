Il Portogallo ha ottenuto una vittoria schiacciante per cinque reti a zero contro l'Uzbekistan nella seconda giornata del girone K dei Mondiali di calcio, disputata a Houston. Protagonista indiscusso Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta storica che lo ha consacrato come il primo calciatore a segnare in ben sei edizioni diverse del torneo mondiale, un traguardo che ne esalta la straordinaria longevità e l'impatto nel calcio internazionale.

La cronaca del match e la supremazia portoghese

La partita è stata decisa già nel primo tempo: Cristiano Ronaldo ha sbloccato il risultato al sesto minuto, seguito dal raddoppio di Nuno Mendes al diciassettesimo.

Al trentanovesimo, Ronaldo ha firmato la sua seconda rete personale, portando il punteggio sul tre a zero. Nella ripresa, al quindicesimo minuto, un autogol del portiere uzbeko Nematov ha ulteriormente allungato le distanze. Il definitivo cinque a zero è stato siglato da Rafael Leão al quarantaduesimo minuto del secondo tempo, chiudendo una prestazione dominante del Portogallo.

Cristiano Ronaldo: un record mondiale senza precedenti

Con i suoi due gol contro l'Uzbekistan, Cristiano Ronaldo ha scritto una nuova pagina nella storia del calcio. Il capitano portoghese è diventato il primo e unico giocatore ad aver segnato in sei diverse edizioni dei Mondiali. Questo traguardo straordinario testimonia la sua incredibile longevità agonistica e la costante capacità di essere decisivo ai massimi livelli del calcio internazionale, mantenendo un ruolo di primissimo piano per la sua nazionale.

Le implicazioni nel Girone K per la qualificazione

Questa netta vittoria ha permesso al Portogallo di riscattare il deludente pareggio all’esordio contro la Repubblica Democratica del Congo (uno a uno). Il successo per cinque a zero sull'Uzbekistan non solo ha rilanciato le ambizioni portoghesi nel girone K, ma ha anche aumentato la pressione sulla Colombia. Quest'ultima, con una vittoria contro il Congo, potrebbe assicurarsi il passaggio del turno e contendere la prima posizione del girone al Portogallo, rendendo le prossime sfide decisive per la qualificazione ai Mondiali.