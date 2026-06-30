Luciano Rossi, presidente della Federazione Italiana Tiro a Volo (Fitav) e numero uno della Federazione Internazionale ISSF, ha definito l'ipotesi di aggregazione tra tiro a volo e tiro a segno come "un'opportunità da cogliere". Questa importante dichiarazione è stata rilasciata in occasione della presentazione della terza prova di Coppa del Mondo di Trap e Skeet, un evento di rilievo che si terrà al Trap Concaverde di Lonato del Garda dal 3 al 13 luglio.

L'idea di una Federazione unica, capace di inglobare tutte le discipline del tiro, ha ricevuto il pieno sostegno del presidente del Coni, Luciano Buonfiglio.

Quest'ultimo ha sottolineato la volontà di avviare un percorso di semplificazione e maggiore efficienza gestionale nel settore. "Con Luciano Rossi – ha dichiarato Buonfiglio – abbiamo immaginato un percorso di semplificazione delle discipline del tiro che presto metteremo in campo per efficientare la gestione e aumentare la competitività".

Il percorso di riforma e il ruolo del Decreto Sport

Il progetto di aggregazione prevede una sostanziale riorganizzazione dell'Unione Italiana Tiro a Segno (UITS). Attualmente riconosciuta dal Coni come Federazione sportiva e operante come ente pubblico, l'UITS sarà suddivisa in due distinte componenti: una parte istituzionale, che manterrà il controllo dello Stato, e una parte sportiva, la quale è destinata ad aggregarsi al tiro a volo.

Questo processo è stato formalizzato e reso esecutivo grazie al recente Decreto Sport, che raccoglie la riforma proposta dal Commissario UITS Walter De Giusti e che è stato ufficialmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Rossi ha ribadito con fermezza la disponibilità della Fitav a collaborare attivamente e concretamente a questo progetto: "Noi siamo disponibili, non solo con le dichiarazioni, ma con i fatti, a un’aggregazione nel rispetto di tutti, cercando di dare maggiore attenzione alle diverse discipline, non solo olimpiche. Il decreto uscito in Gazzetta prende una strada, e noi dobbiamo seguirla. Del resto, il Coni ne è assertore da sempre". L'obiettivo primario, secondo il presidente, è l'implementazione di una gestione collegiale che possa rafforzare significativamente sia l'immagine pubblica sia la sicurezza di tutti coloro che praticano le discipline del tiro.

Il riordino dell'UITS e il nuovo decreto legge

Il decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri introduce misure urgenti e fondamentali in materia di sport, con un focus specifico sul riordino dell'Unione Italiana Tiro a Segno (UITS). Il provvedimento, promosso dalle principali autorità governative, stabilisce una chiara e necessaria separazione tra le funzioni istituzionali dell'UITS – che includono l'istruzione, l'addestramento al tiro e il rilascio delle certificazioni previste dalla legge – e le sue funzioni sportive. Questa distinzione è considerata un passaggio cruciale per l'efficace attuazione del progetto di aggregazione e per una gestione complessivamente più efficiente delle discipline del tiro in Italia.

Sebbene ulteriori dettagli operativi saranno resi disponibili con la pubblicazione integrale del testo del decreto in Gazzetta Ufficiale, la direzione intrapresa dal mondo sportivo e dalle istituzioni è ormai chiaramente tracciata verso una maggiore integrazione e una razionalizzazione delle attività legate al tiro sportivo nazionale.