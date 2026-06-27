George Russell ha conquistato la pole position nel Gran Premio d’Austria, sul Red Bull Ring, precedendo Charles Leclerc e Lewis Hamilton. La sessione di qualifiche F1 è stata segnata dall'incidente di Max Verstappen alla curva 9, che ha causato l'esposizione della bandiera gialla. Russell, pur rallentando, ha completato il giro decisivo, strappando la prima posizione. La direzione gara ha confermato la validità del tempo, poiché non era stata esposta la doppia bandiera gialla, che avrebbe imposto un rallentamento più marcato.

Dinamiche e reazioni post-qualifica

La prima fila sembrava destinata alla Ferrari, con Leclerc e Hamilton. L’incidente di Verstappen ha però ridefinito lo scenario. Russell ha capitalizzato la situazione, rallentando ma mantenendo un ritmo sufficiente per superare i piloti della Rossa. La direzione gara ha confermato la regolarità del giro, placando le discussioni. Leclerc e Hamilton, pur in crescita, non hanno contrastato Russell, mentre Antonelli ha pagato caro il suo rallentamento precauzionale.

Toto Wolff ha elogiato Russell definendo il suo giro “incredibile”. Kimi Antonelli ha ammesso: “Errore di valutazione che mi è costato la prima fila”. Frederic Vasseur ha commentato la pole sotto la gialla come “un po’ strana”.

Lewis Hamilton si è detto soddisfatto per le due Ferrari in seconda e terza posizione, riflettendo l’incredibile lavoro svolto. Charles Leclerc ha espresso ottimismo: “Partire secondi è un buon punto di partenza... Se domani ci sarà l’opportunità di lottare per la vittoria, farò il possibile”.

La griglia di partenza

La griglia di partenza per il Gran Premio d’Austria è la seguente: prima fila con Russell e Leclerc; seconda fila con Hamilton e Antonelli; terza fila con Verstappen e Norris; quarta fila con Piastri e Hadjar; quinta fila con Lawson e Lindblad; sesta fila con Gasly e Bortoleto; settima fila con Bearman e Hülkenberg; ottava fila con Ocon e Colapinto; nona fila con Sainz e Albon; decima fila con Pérez e Bottas; undicesima fila con Alonso e Stroll.