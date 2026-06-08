George Russell ha concluso il Gran Premio di Monaco senza punti per la seconda gara consecutiva, esprimendo profonda frustrazione per una stagione segnata da imprevisti. Il pilota Mercedes ha visto il compagno di squadra Kimi Antonelli estendere il suo vantaggio nel campionato, alimentando un senso di impotenza.

Partito sesto, Russell aveva mostrato potenziale di rimonta verso il podio in una gara caotica, tra incidenti, Safety Car e bandiera rossa. Tuttavia, una penalità di cinque secondi per eccesso di velocità in pit lane, attribuita a un problema software, non a un suo errore, ha innescato una serie di sfortunati eventi.

L'errata esecuzione della penalità durante un pit stop ha comportato un drive-through, facendolo scivolare dalla terza posizione virtuale al tredicesimo posto.

"Sono oltre la frustrazione", ha dichiarato Russell, "faccio fatica a comprendere come questa stagione sia andata così. Il team mi ha assicurato che non ho commesso errori in pit lane. Una penalità di cinque secondi non è la fine del mondo, ma il drive-through per non averla scontata correttamente, quando ero in P3, è stato devastante."

Una sequenza di sfortunati eventi

Russell ha evidenziato la perdita di quaranta punti in due weekend, un bilancio pesante. Pur ammettendo una qualifica non ottimale a Monaco, ha attribuito i problemi in gara a fattori esterni al suo controllo.

"Vorrei potermi assumere la responsabilità per il guasto in Canada o per le penalità di oggi", ha affermato, "ma è stato tutto completamente fuori dal mio controllo, ed è una pillola difficile da digerire."

Il pilota ha ripercorso altri episodi sfortunati: "Non credo nella fortuna o sfortuna, ma guardando il quadro generale: guidavo in Canada e la macchina si è rotta; potevo essere sul podio a Monaco, ma ho chiuso a zero punti; guidavo in Giappone e la Safety Car è entrata dieci secondi dopo il mio pit stop. Ora mi trovo a settanta punti dalla vetta."

Fiducia incrollabile nonostante le avversità

Nonostante il considerevole distacco da Antonelli, Russell mantiene una solida fiducia nelle sue capacità di rimonta, citando l'esempio di Max Verstappen.

Ha ricordato i suoi successi: due vittorie nelle Sprint, una a Melbourne e la leadership in Canada e Giappone prima degli imprevisti. "Se le cose si bilanciassero un po' di più", ha riflettuto Russell, "penso che saremmo molto vicini, perché Antonelli sta facendo un lavoro straordinario. Ma credo che avrei almeno due vittorie in più."

La difficoltà maggiore per Russell è accettare questa serie di sfortune proprio ora che la sua vettura è competitiva: "Non mi è mai capitato di avere una serie di sfortune così, nemmeno quando la macchina era da settimo posto due anni fa o da quarto, terzo lo scorso anno. Ora che ho la macchina, è doloroso, ma credo ancora in me stesso. Sono sicuro che lotteremo per le vittorie fino alla fine di questa stagione e anche il prossimo anno."