A Roma, il 27 giugno 2026, Aryna Sabalenka, numero uno mondiale, ha ribadito con fermezza la sua posizione sulle proteste relative al montepremi. Nonostante l'aumento del venti per cento annunciato da Wimbledon, la tennista ha dichiarato che l'incremento non è sufficiente, sollecitando un confronto diretto con i vertici del torneo.

Le richieste di Sabalenka e il contesto della protesta

Sabalenka ha riconosciuto l'aumento come un "ottimo inizio", ma ha evidenziato che, rispetto al 2016, i premi sono rimasti invariati. Ha espresso la speranza di "sederci al tavolo e portare a termine la questione" per una soluzione che ponga fine alle proteste.

La controversia sul montepremi riguarda i quattro tornei del Grande Slam, i cui premi non crescono in linea con gli introiti. A Wimbledon, il montepremi complessivo è salito a 64,2 milioni di sterline (circa 74,5 milioni di euro). I giocatori chiedono il 16 per cento del fatturato, mentre l'attuale quota è del 15 per cento.

Solidarietà e motivazioni dei tennisti

La tennista ha chiarito che la protesta è "per il tour", a sostegno dei giocatori di ranking inferiore che "faticano anche solo ad assumere un coach". Ha sottolineato le difficoltà di questi atleti, confidando che il pubblico "capisca" la loro causa. Anche Coco Gauff ha espresso pieno sostegno, pur apprezzando l'aumento, ribadendo che è "sotto i livelli del 2016" e "sotto il 16 per cento che stiamo chiedendo", evidenziando la discrepanza.

Azioni concrete e prospettive future

Come forma di pressione, i giocatori di vertice hanno limitato il tempo con i media durante la prima settimana di Wimbledon a quindici minuti. Questa iniziativa mira a ottenere una maggiore quota dei ricavi, investimenti nel welfare e nelle pensioni dei tennisti. L'azione, guidata da Jannik Sinner e Sabalenka, potrebbe estendersi al prossimo US Open, intensificando la richiesta di un accordo più equo per i professionisti del tennis.