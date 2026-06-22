Alex Schwazer è nuovamente al centro di un procedimento antidoping, avviato dall’agenzia nazionale antidoping tedesca. Il marciatore italiano è stato sospeso in via cautelare dopo che, durante i campionati tedeschi di marcia su strada, sono state riscontrate tracce di eritropoietina (EPO) sia nei campioni di urina sia in quelli di sangue.

Le Nuove Accuse: EPO in Campioni Biologici

Le recenti accuse si focalizzano sulla rilevazione di eritropoietina nei campioni biologici prelevati all'atleta durante la competizione in Germania. L’agenzia antidoping tedesca ha formalmente aperto un procedimento, culminato nella sospensione cautelare di Schwazer, in attesa degli sviluppi dell’indagine e delle verifiche del caso.

La presenza di EPO, una sostanza proibita che migliora le prestazioni aumentando la produzione di globuli rossi, è stata rilevata chiaramente sia nelle analisi delle urine che in quelle del sangue. Questa doppia positività rende il caso particolarmente grave e complesso, rafforzando significativamente le accuse mosse contro il marciatore.

Implicazioni e Prossimi Passi

Questo nuovo episodio si inserisce in un quadro già noto per Schwazer, precedentemente coinvolto in scandali legati al doping. La reiterazione delle accuse, basate su evidenze biologiche riscontrate in due diverse tipologie di campioni, conferisce al procedimento una notevole rilevanza. La comunità sportiva attende ora le controdeduzioni dell'atleta e l'esito delle analisi difensive, elementi cruciali per la definizione della vicenda.

Il marciatore aveva recentemente ottenuto una prestazione di rilievo proprio nei campionati tedeschi di marcia su strada a Kelsterbach. In quell'occasione, Schwazer aveva corso la maratona di marcia in 3h01’55”, stabilendo un record italiano sulla nuova distanza di 42,195 km. Questa performance, registrata in Germania, coincide temporalmente con i controlli antidoping che hanno portato alla rilevazione di eritropoietina nei suoi campioni, aggiungendo un ulteriore strato di complessità alla vicenda.