Il marciatore altoatesino Alex Schwazer ha pubblicamente dichiarato la propria innocenza in seguito a una nuova positività riscontrata a un controllo antidoping, che ha rilevato tracce di eritropoietina (Epo). Nonostante la ferma convinzione di non aver assunto alcuna sostanza proibita, Schwazer ha annunciato la drastica decisione di non voler più proseguire nella propria difesa, rinunciando a presentare ulteriori ricorsi o azioni legali. L'atleta, già in passato al centro di vicende legate al doping, ha spiegato che questa scelta è dettata dalla mancanza di forze per affrontare ulteriori processi, pur mantenendo salda la sua posizione di estraneità ai fatti contestati.

"Sono innocente, ma non mi difenderò più", ha affermato Schwazer, sottolineando come la sua posizione sia rimasta invariata nonostante le recenti accuse. Il marciatore ha ribadito con forza di aver sempre agito correttamente e di non aver mai fatto uso di sostanze illecite. Questa decisione rappresenta un punto di svolta significativo nella complessa vicenda personale e sportiva dell'atleta, che aveva già affrontato un lungo periodo di sospensione dalle competizioni internazionali a causa di precedenti accuse.

Le motivazioni della scelta

Schwazer ha chiarito che la scelta di non intraprendere ulteriori azioni difensive deriva principalmente dalla profonda stanchezza accumulata negli anni e dalla convinzione di non poter ottenere giustizia attraverso i canali ufficiali.

"Non voglio più sottopormi a processi che ritengo ingiusti", ha dichiarato, aggiungendo che la sua priorità è ora tutelare la propria serenità personale e familiare. L'atleta ha inoltre evidenziato di aver sempre offerto la propria collaborazione alle autorità sportive, fornendo tutte le informazioni richieste durante le indagini pregresse.

Il contesto e le reazioni

La nuova vicenda che coinvolge Schwazer si inserisce in un contesto complesso, caratterizzato da precedenti casi di doping che hanno segnato la sua carriera negli anni passati. La sua inattesa decisione di non difendersi ulteriormente ha generato reazioni contrastanti nel mondo dello sport, dividendo l'opinione pubblica tra chi esprime solidarietà e chi, invece, sottolinea la gravità delle accuse.

Sebbene la positività all'Epo sia stata confermata dai test, Schwazer continua a sostenere con fermezza la propria innocenza, dichiarando di non aver mai assunto sostanze illecite.

In precedenza, Schwazer aveva già scontato una lunga squalifica per doping, per poi fare ritorno alle competizioni dopo aver adempiuto alla pena. Questa nuova positività aggiunge un ulteriore, controverso capitolo a una carriera sportiva costellata sia da importanti successi che da significative controversie giudiziarie. Il caso rimane aperto nel dibattito pubblico, mentre l'atleta si prepara a voltare pagina, lasciando alle spalle la battaglia legale e concentrandosi sulla propria vita privata.