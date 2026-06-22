L'atleta Alex Schwazer è stato sospeso in via cautelare a seguito di una terza positività a un controllo antidoping, questa volta per eritropoietina (Epo). La notizia è stata diffusa dalla Nada, l'Agenzia Nazionale Antidoping della Germania.

La positività è emersa dopo la maratona dei campionati tedeschi del 26 aprile, una gara che Schwazer aveva vinto stabilendo il terzo tempo mondiale e un nuovo record italiano di 3h01’55. La Nada ha specificato di aver rilevato tracce di Epo «sia nei campioni di urina sia in quelli di sangue».

Le precedenti positività e la squalifica

Questa recente sospensione si aggiunge a un passato controverso per l'atleta, che oggi ha 41 anni. La sua carriera è stata segnata da altre due precedenti positività. La prima risale al 2012, quando fu trovato positivo all'Epo alla vigilia delle Olimpiadi di Londra, evento che gli costò una squalifica di tre anni. Dopo il rientro, sotto la guida di Sandro Donati, nel 2016 Schwazer fu nuovamente coinvolto in un caso di doping, questa volta per steroidi. In quell'occasione, l'atleta aveva fermamente respinto le accuse, dichiarandosi vittima di un complotto internazionale. Nonostante l'archiviazione penale da parte del Gip del Tribunale di Bolzano per «non aver commesso il fatto», la giustizia sportiva lo aveva squalificato per otto anni.

La reazione di Schwazer: «Sono innocente, non ho più la forza di difendermi»

In una dichiarazione che riflette profonda amarezza e rassegnazione, Schwazer ha espresso la sua posizione. «Venerdì mattina ho ricevuto una mail, una notifica che incredibilmente parla di positività all’eritropoietina per la gara che ho fatto in Germania ad aprile», ha affermato l'atleta. Ribadendo la sua innocenza, ha dichiarato: «Io sono innocente, io non ho assunto Epo, né altre sostante vietate. Stavolta non mi difenderò più perché non ho più la forza di farlo».

L'atleta ha sottolineato la sua età e le sue priorità attuali: «Ormai ho 41 anni, una bellissima famiglia, la mia vita. Un lavoro che non ha nulla a che fare con lo sport agonistico.

Non voglio rimettermi in una battaglia che mi può anche sfinire completamente al livello psicologico». Ha poi aggiunto, con tono disilluso: «Non faremo più nulla, possono fare quello che vogliono, tanto lo fanno comunque. Non me ne importa nulla, perché è troppo importante la mia vita, sono troppo importante io come persona».

Nonostante la sua sfiducia, Schwazer ha specificato che richiederà le controanalisi, ma solo «a patto che sia controllato anche una riserva di urina che Sandro Donati si è portato a casa. Altrimenti rinuncio, perché non ho nessuna fiducia nel sistema».

La procedura in corso

La Nada ha formalmente avviato un procedimento secondo il Codice mondiale antidoping e le norme della Federazione tedesca di atletica, confermando la sospensione cautelare dell'atleta. Schwazer, originario di Vipiteno (Südtirol), è stato debitamente informato dell'avvio della procedura, che è attualmente in corso.