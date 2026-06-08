Un potenziale sciopero degli addetti all’ospitalità del SoFi Stadium di Los Angeles minaccia di compromettere il debutto degli Stati Uniti ai Mondiali Fifa 2026. Il personale ha votato a favore della mobilitazione, che potrebbe scattare in caso di esito negativo delle trattative con la società di ristorazione Legends Global e con la Fifa. La prima partita negli USA, che vedrà affrontarsi gli Stati Uniti e il Paraguay, è in programma per il 12 giugno.

Le richieste dei lavoratori e le parti coinvolte

La categoria interessata dalla possibile interruzione delle attività include cuochi, baristi, addetti alle concessioni e alle pulizie.

Le loro principali richieste vertono sulla tutela dell’immigrazione, un significativo aumento dei salari e maggiori garanzie di sicurezza sul posto di lavoro. Al momento, la Fifa non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito alla situazione, mentre Legends Global ha espresso il proprio impegno a raggiungere un accordo equo e soddisfacente per tutte le parti. Lo sceriffo della contea di Los Angeles ha chiarito che la presenza degli agenti federali dell’Ice durante i Mondiali sarà esclusivamente finalizzata a garantire l’ordine e la sicurezza pubblica.

La posizione del sindacato e i timori per l'immigrazione

Il sindacato Unite Here Local 11, che rappresenta circa duemila lavoratori impiegati nel settore dell’ospitalità all’interno del SoFi Stadium, ha annunciato che il novantasei per cento dei suoi iscritti ha espresso un voto favorevole alla mobilitazione.

Questa decisione, pur non comportando uno sciopero immediato, conferisce ai lavoratori l’autorizzazione a interrompere le attività in qualsiasi momento qualora le loro richieste non dovessero essere accolte. Le trattative con Legends Global e la Fifa sono previste proseguire nella giornata di lunedì.

Una delle preoccupazioni più sentite dai lavoratori riguarda specificamente la presenza dell’agenzia federale per l’immigrazione (Ice) all’interno dell’impianto sportivo. Yolanda Fierro, impiegata nelle suite di lusso dello stadio, ha espresso il timore diffuso tra i colleghi: “Myself and my co‑workers are a little bit scared of coming to work, because I do have a lot of employees that are here on working visas from different countries.” Il sindacato chiede pertanto garanzie esplicite che i lavoratori non siano soggetti a detenzioni o controlli da parte dell’Ice durante lo svolgimento del torneo, per assicurare un ambiente di lavoro sereno e protetto.