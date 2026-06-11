Violenti scontri hanno scosso l’area esterna dello stadio Azteca di Città del Messico, teatro della partita inaugurale dei Mondiali 2026 tra le nazionali di Messico e Sudafrica. La giornata, che doveva celebrare l’inizio del prestigioso torneo calcistico, è stata macchiata da intense tensioni tra un nutrito gruppo di manifestanti e le forze dell’ordine, intervenute per mantenere l’ordine pubblico. L’escalation è avvenuta quando i dimostranti hanno tentato di superare le barriere di sicurezza che delimitavano il perimetro dell’impianto sportivo, scatenando un confronto diretto con la polizia.

I manifestanti, animati da una profonda richiesta di giustizia per i desaparecidos – le innumerevoli persone scomparse forzatamente nel paese – hanno scelto il palcoscenico globale dei Mondiali per amplificare la loro voce. Il loro gesto di spostare e in alcuni casi abbattere le barriere non è stato solo un atto di disobbedienza, ma una chiara espressione di protesta volta a richiamare l’attenzione internazionale sul dramma umanitario delle sparizioni. Le forze dell’ordine hanno risposto con fermezza, cercando di contenere l’avanzata e ripristinare la sicurezza attorno a uno degli eventi sportivi più seguiti al mondo.

Le ragioni profonde della mobilitazione

La mobilitazione ha visto la partecipazione di diversi settori della società civile, con una forte presenza di familiari delle persone scomparse, spesso indicati con il termine “desaparecidos”, affiancati da insegnanti e studenti.

La decisione di organizzare la protesta proprio durante la partita inaugurale del torneo è stata una strategia ben precisa: sfruttare la visibilità mediatica internazionale offerta dall’evento per porre al centro del dibattito globale il dramma delle sparizioni forzate. Questo atto, che ha incluso lo spostamento fisico delle barriere, ha rappresentato una forma di protesta diretta e simbolica, pensata per scuotere le coscienze e sollecitare risposte concrete dalle autorità.

Dinamiche e contesto degli scontri

Gli scontri si sono consumati all’esterno del leggendario stadio Azteca, un’icona del calcio mondiale, mentre all’interno si svolgeva la cerimonia di apertura e il fischio d’inizio. La contrapposizione tra la festa sportiva e la dura realtà della protesta ha creato un contrasto stridente.

Le forze dell’ordine hanno messo in atto un massiccio dispiegamento, reagendo con determinazione per arginare la protesta e garantire che la sicurezza dell’evento non venisse compromessa, cercando di evitare che i manifestanti potessero avvicinarsi ulteriormente all’area dello stadio.

Le testimonianze dirette e le documentazioni giornalistiche hanno confermato che decine di manifestanti e poliziotti si sono confrontati apertamente nella giornata di giovedì 11 giugno, nelle immediate vicinanze dell’impianto sportivo. I gruppi di protesta, che avevano iniziato a radunarsi già dalle prime ore del mattino, si sono trovati di fronte a un imponente cordone di sicurezza. In particolare, contingenti di insegnanti, familiari dei desaparecidos e studenti hanno cercato con insistenza di farsi strada verso lo stadio durante lo svolgimento della cerimonia inaugurale, trovando una ferma opposizione da parte del robusto dispositivo di sicurezza predisposto per l’occasione, culminando in momenti di alta tensione e disordine.