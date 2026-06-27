Il ciclismo professionistico si appresta a vivere una rivoluzione finanziaria senza precedenti, capace di scardinare i pesi economici del World Tour. Il diciannovenne francese Paul Seixas, unanimemente considerato il fenomeno della nuova generazione, potrebbe presto diventare il corridore più pagato del gruppo, superando persino il re incontrastato delle ultime stagioni, Tadej Pogačar.

Secondo quanto rivelato dal noto giornalista Daniel Benson e confermato ufficialmente dall’agente del corridore, la formazione svizzera Pinarello Q36.5 ha rotto gli indugi formulando un'offerta economica mostruosa per assicurarsi le prestazioni del giovane talento transalpino.

I contatti sono già stati avviati in vista della scadenza del contratto di Seixas, attualmente legato alla Decathlon CMA CGM fino alla fine del 2027.

Cifre da capogiro: l'assalto al trono di Pogačar

I dettagli dell'operazione, se confermati, riscriverebbero completamente le logiche salariali del ciclismo moderno. Sul piatto ci sarebbe uno stipendio annuo che si aggira intorno ai 13 milioni di euro. Per comprendere la portata storica di questa cifra, basti pensare che lo stipendio base di Tadej Pogačar presso l'UAE Team Emirates XRG è stimato tra gli 8 e i 10 milioni di euro, esclusi i ricchi bonus legati alle vittorie.

Qualora l'accordo andasse in porto, Seixas balzerebbe in cima alla graduatoria dei paperoni del pedale.

Una condizione straordinaria per un atleta che non ha ancora compiuto vent'anni, ma che gli esperti indicano come il grande e unico rivale di Pogačar per i prossimi anni, destinato a prenderne il posto non appena lo sloveno mostrerà una flessione o deciderà di ritirarsi.

Le ambizioni miliardarie di Ivan Glasenberg

Dietro a questa imponente operazione di mercato si muove l'ombra del miliardario Ivan Glasenberg, il cui massiccio supporto finanziario sta trasformando radicalmente le ambizioni della Pinarello Q36.5. L'ingresso del magnate ha già permesso alla squadra svizzera di compiere un primo salto di qualità eccezionale con l'ingaggio di Tom Pidcock in vista della stagione 2025.

Tuttavia, l'assalto a Paul Seixas rappresenta una dichiarazione d'intenti a lungo termine ancora più roboante.

La squadra non vuole semplicemente competere, ma intende costruire attorno al prodigio francese la corazzata del futuro per puntare al bersaglio grosso: il Tour de France.

Guerra totale nel gruppo: le squadre alla finestra

Al momento non è stato firmato alcun contratto e non vi è alcuna indicazione sul fatto che Seixas abbia preso una decisione definitiva. L'entità dell'offerta riportata, tuttavia, sottolinea quanto il diciannovenne sia già valutato ed evocato nei piani dei top team mondiali.

La Decathlon CMA CGM, che ha cresciuto il corridore nel proprio florido vivaio, farà logicamente ogni sforzo umano e finanziario per non farsi sfuggire il proprio gioiello più prezioso. Al contempo, corazzate del calibro di UAE Team Emirates-XRG, Visma | Lease a Bike, Lidl-Trek e Netcompany-Ineos si sono già mosse dietro le quinte. Ma l'offerta shock della Pinarello Q36.5 rischia di sbaragliare l'agguerrita concorrenza prima ancora che si apra ufficialmente l'asta.